Galatasaray'da son dönemde rahatsız olduğum bir gerginlik ortamı hakim. Bu öyle bir gerginlik ki Galatasaray'a zarardan başka hiçbir şey katmıyor. Galatasaray'ın büyüklüğü sadece camianın elit olmasıyla açıklanamaz. Galatasaray'ın kalitesi sadece üyelik düzeyinde değildir. Asıl farkı ortaya koyan taraftarının kaliteli çoğunluk olarak ülke sporunda ayrı bir yere sahip olmasıdır.

Galatasaray'ın büyüklüğünün en büyük faktörü olan taraftara kulüp içinde yetki sahiplerinden ve camia içinden olumsuz bir duruş sergilenmeye başladı. Eski başkanlar taraftara elitlik mesajı verir. Kulüp profesyonelleri ayar verir. Takım kaptanı tribünlere sitem eder. Basketbol antrenörü tribünlere protestonun nasıl olması gerektiği noktasında, “3-5 çapulcu” diyerek mesaj vermeye çalışır. Siz hiç dönüp aynada kendinize bakıyor musunuz? Siz hiç neden UEFA Kupası kazandınız diye protesto edilen teknik heyet, futbolcu grubu, başkan ya da yönetim kurulu gördünüz mü? Galatasaray armasının kalitesine yakışır işleri yapıp yapmadığınızın muhasebesini yapıyor musunuz? Galatasaray taraftarı siz her şeyi eksiksiz yaparken dönüp sizi protesto mu etti? Galatasaray taraftarı sayesinde ortaya çıkan markası ile milyon dolarlık bütçelere sahip olacak sizler o bütçeler ile Türkiye'de birçok sanayici ve iş adamının kazanmadığı paraları kazanacaksınız.

TARAFTARI YÖNLENDİREMEZSİNİZ

Ama o taraftar size hiçbir şekilde hesap soramayacak. Başarısızlık olduğunu görse bile istifaya davet edemeyecek. Kulübün içinde iş yapsın diye yetki alanlar taraftarla kavga edeceğine armaya yakışır işler yapmak bu yolda strateji üretmek zorundadırlar. Medyada iki üç haber verip yönlendirme hakkına sahip olabilirsiniz ama o tribünlere sadece Galatasaray sevdası ile gelen milyonları yönlendiremezsiniz çünkü onlar sizin sağ duyunuzdur, işlerinizi denetleme mekanizmanızdır. Siz sadece aktif 10 bin üyeye hizmet etmek için yetki almadınız.

Sizler kişisel PR, şahsi ticaretinize yeni kapılar, milyon dolarlık sözleşmeler şansını sunan o taraftara da hizmet için bu yetkileri ve sorumlulukları aldınız. Hem Galatasaray'ın bütün imkanlarının keyfini sürüp hem de Galatasaray taraftarına kafa tutamazsınız. Taraftar sizlerden sadece Galatasaray'a yakışır iş ve hizmet istiyor. Ortada bu kalitede iş yok herkes bunu görüyor. Bundan dolayı zaman laf söz üretme gerginlik çıkarma zamanı değil muhasebe yapıp doğruya ulaşma zamanıdır.