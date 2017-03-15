Okan Buruk: Adalet bekliyoruz

TFF 1. Lig'de bu hafta Eskişehirspor ile oynayacakları maçın, oyuncuları için “ayağa kalkış maçı” olacağını söyleyen Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk, maç yönetimlerinde hakemlerden sadece adalet beklediklerini ifade ederek, “Bu ligde adalet olması gerekiyor. Adaletin kaybolduğunu gördüğümüz anda kafamızda soru işaretleri oluşuyor” dedi.

Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk, zorlu Eskişehir maçı öncesi basın mensuplarıyla buluştu.

Göztepe Adnan Süvari Tesisleri’ndeki antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Buruk, son haftalarda yaşadıklarının hoşlarına gitmediğini söyleyerek, “Zorlu bir dönemin içine girdik. Özellikle Ümraniyespor maçı, galibiyeti beklediğimiz bir maçtı. Maçla ilgili çok fazla neden söyleyebiliriz. Başta takım olarak biz kendi sahamızda en iyisini yapmak zorundayız. Şuan hepsi geride kaldı. Tek hedefimiz Eskişehirspor maçı. Rakibimiz bizden daha kötü bir dönem geçiriyor. Tekrar çıkışa geçmek için neler yapabiliriz onu düşünüyoruz” dedi.

Rakiplerinin güçlü bir takım olduğunu ifade eden Buruk, Eskişehirspor'un son maçlarını kazanamadığını hatırlatarak, “Onlar da çıkış arayacak, biz de çıkış arayacağız. Deplasmanda bu tür maçlar zor olur. Güzel ve yeni bir stat, bizim de seyircimiz maçta olacak. Biletler satışa çıktığı anda tükendi. Güzel bir maç ortamı olacak. Çıkıp mücadele edeceğiz. Oradan kazanarak dönmek istiyoruz. İnancımızı hiçbir şekilde kaybetmedik. Oyuncularıma inanıyorum. Bu hafta onlar için yeniden ayağa kalkış olacak. Oyun ve skor olarak bunun mesajını verecekler” diye konuştu.Ligin bitimine 10 hafta kaldığını hatırlatan Okan Buruk, “Ligin ilk yarısında Malatya'dan 7 puan geriye düşüp ilk yarıyı lider olarak bitirmiştik. Ligin sonunda Süper Lig'de olmayı düşüyoruz. Kafamızda hiçbir kuşku yok. Sezon başında da aynı şeyi söylüyorduk. Ligin sonunu bitirmenin önemli olduğunu biliyoruz. Biz buradaki hedefimizden hiç şaşmadık” dedi.

“Adalet istiyoruz”

Ümraniyespor maçında taraftarın istifa tezahüratlarına karşılık, yönetimin ve soyunma odasında futbolcularının kendisine destek verdiğini, bunun da kendisini mutlu ettiğini ifade eden Buruk, “Biz her maçı taraftarımızla marşlar söyleyerek bitirdik. Bu tablonun dışında bir şeyi biz de istemeyiz” diye konuştu.Maç yönetimlerinde sadece adalet beklediklerini kaydeden Okan Buruk, “Hakem atamalarına çok dikkat edilmesi gerekiyor. Elazığ da da kaybettik ama hiçbirimizin sesi çıkmadı. Hakem mükemmel maç yönetti. Bu ligde adalet olması gerekiyor. Adaletin kaybolduğunu gördüğümüz anda kafamızda soru işaretleri oluşuyor” ifadelerini kullandı.

Adis Jahovic: “Üzerimizden baskıyı atacağız”

Zor bir dönemden geçtiklerini ifade eden Adis Jahovic ise Eskişehirspor'un zor bir rakip olduğunu söyleyerek, “Bu maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Önemli olan sahada hocamızın söylediklerini yerine getirmemiz. Hoca değişikliğinden sonra Eskişehirspor da beraberlikler aldı. Onlar da biz de zor bir dönemden geçiyoruz ama biz buna bakmayacağız. Üzerimizde bir baskı var. Biz sahaya çıkıp oyunumuzu oynayacağız ve üzerimizden bu baskıyı atacağız” dedi.

Geçtiğimiz günlerde bir gazetede çıkan “Antalyaspor, Başakşehir ve Galatasaray benimle ilgileniyor” şeklindeki habere tepki gösteren Adis, “Ben böyle bir açıklama yapmadım. Bazı Süper Lig takımları benimle ilgileniyor olabilir ama benim bir bilgim yok. Bu menajerimin işi. Ben şu an Göztepe'deyim ve hedefimize doğru yürümek istiyoruz. Başka konularla ilgilenmiyorum” açıklamasını yaptı.

Benjamin Fuchs: “Bireysel hatalar yapıyoruz”

Ligde çok önemli bir maça çıkacaklarını söyleyen Benjamin Fuchs da, “Zor bir dönemden çıkacağız. Bu hafta eski performansımıza geri dönmek istiyoruz. Eskişehir de zor bir dönemde. Onların da, bizim de üzerimiz de bir baskı var. Burada kim daha profesyonel göreceğiz. Yolun sonunda bir şampiyonluk görmek istiyoruz” dedi.Son haftalarda bireysel hatalar yaptıklarını kaydeden Fuchs, “Bunları değerlendirmek zor. Baskıdan dolayı geri çekiliyor olabiliriz. Bunları hafta içi değerlendiriyoruz, hafta sonu da yerine getirmeye çalışacağız. Kim oynuyor, kim oynamıyor önemli değil. Önemli olan Göztepe'nin başarı. Biz bir takım olarak yola çıktık. Kendi performansımla ilgili daha iyisini yapabilirim. Önümüzdeki haftalarda bunu göstereceğim. Herkes limitinde oynamıyor. Daha iyini yapabiliriz” şeklinde konuştu.