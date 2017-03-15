Olympiakos bol gollü maç bekliyor

Olympiakos Teknik Direktörü Vasilis Vouzas, Beşiktaş karşısında tur atlamak için bütün şartları zorlayacaklarını belirterek, “Skor oranının yüksek olacağı bir oyun olacaktır” ifadelerini kullandı.

Olympiakos Teknik Direktörü Vasilis Vouzas, Beşiktaş maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tur atlamak için bütün şartları zorlayacaklarını belirten Vouzas, “İki takımın oyun planı arasında çok büyük farklılıklar yok. Tur atlamak için tabii ki gol atmamız gerekiyor. Ve de bu gole en büyük katkıyı kimin yapacağı çok önemli. Çok iyi bir takımla karşılaşacağımızın bilincindeyiz. Beşiktaş'ın topu tutma oranı yüksek. Bunu biliyoruz. İyi müdafaa yapıp topu ayağımızda tutmamız gerekiyor. Skor oranının yüksek olacağı bir oyun oynayacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

İlk maçtaki skorun psikolojik olarak lehlerine olduğunu söyleyen Vouzas, “İki takım da bu skor üzerinden planlarını gerçekleştirecektir. Umarım bizim planımız üstün gelir” diyerek sözlerini noktaladı.