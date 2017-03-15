Olympiakos İstanbul’a geldi

Olympiakos, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 1-1'in rövanşında Beşiktaş ile oynayacağı maç için İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'ndan ülkeye giriş yapan Yunan ekibi, polis eşliğinde otobüse bindi.
20 futbolcunun bulunduğu kafilede, Oscar Cardozo yer almazken, ilk maçta sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Seba, kadroya dahil edildi. Olimpiakos, maç öncesi son antrenmanını saat 19.30’da Vodafone Arena’da yapacak.
Antrenman öncesi Olympiacos Teknik Direktörü Vasilis Vouzas, saat 18.45’te basın toplantısında açıklamalarda bulunacak. Vasilis Vouzas'in İstanbul'a getirdiği futbolcular şöyle:
“Androutsos, Ansarifart, Botia, Cambiasso, Choutesioti, Sisoko, Da Costa, Beja, Eliounousi, Figueiras, Fortuna, Kapino, Leali, Manthatis, Marin, Martins, Paredes, Retsos Alaixi Roma, Seba.”Beşiktaş ile Olympiakos arasındaki karşılaşma yarın akşam 21.00’de başlayacak.