Ordu’da Kur’an kursu öğrencilerine spor salonu

Ordu’da Bölge Yatılı Kız ve Erkek Kur’an Kursu öğrencilerinin boş zamanlarını değerlendirmeleri için spor salonları oluşturuldu. Öğrenciler burada futbol, basketbol, voleybol,wushu ve kung-fu gibi spor dallarında eğitim alıyor.

Ordu'da Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde Bölge Yatılı Kız ve Erkek Kur'an Kursunda kalan öğrencilerin dersten arta kalan zamanlarını spor yaparak değerlendirebilmeleri için yeni spor salonları oluşturuldu. İl Müdürü Mustafa Genç beraberinde Altınordu İlçe Müftüsü Harun Cimitoğlu ile Bölge Yatılı Kız ve Erkek Kur'an kurslarında yeni oluşturulan spor salonlarında incelemelerde bulunarak çalışmaları yerinde gördüler.

İki kurum arasında yapılan protokolle ilgili bilgi veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan protokol çerçevesinde Ordu ilinde Bölge Yatılı Kız ve Erkek Kur'an Kursunda spor salonları oluşturduklarını belirtti. Genç, “Bu kapsamda Bölge Yatılı Kız ve Erkek Kur'an Kursumuzda kalan gençlerimiz boş zamanlarında spor yapma imkanı buldular. Özellikle gençlerimizin tercihleri wushu ve kung fudan yanaydı, bizler de onların isteği doğrultusunda bu spor salonlarımızı şekillendirdik. Yine aynı şekilde Kur-an kursumuzun bahçesinde futbol, basketbol ve voleybol oynayabilecekler. Böylelikle iki kurum arasında yapılan protokol çerçevesinde gençlerimiz en iyi şekilde bundan faydalanmış olacaklardır. İnşallah gençlerimizde vakitlerini burada en iyi şekilde geçirerek sporla daha iyi bir sosyalleşme sağlayacaklardır. Bu projeye destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Altınordu İlçe Müftüsü Harun Cimitoğlu, bu proje ile öğrencilerin boş zamanlarını spor yaparak değerlendirmelerini amaçladıklarını belirtti. Cimitoğlu, “Müftülüğümüze bağlı Bölge Yatılı kız ve Erkek Kur'an Kursu öğrencileri arasında wushu ve diğer spor branşlarının yapılması için İl Spor Müdürlüğümüz tarafından iki tane öğretmenimiz görevlendirilmiştir. Burada amaç öğrencilerimizin boş zamanlarını değerlendirmek, zihinlerini ve bedenlerini geliştirmektir” diye konuştu.