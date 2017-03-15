PTT 1. Lig’de lider gaza bastı bir kere

Yeni Malatya yolu yarıladı. Doğu ekibi, bu hafta elde ettiği galibiyetle üçüncü ile farkı 7 puana çıkarttı. Ligde en dikkat çekici sonucu ise Ümraniye elde etti. İstanbul ekibi, deplasmanda Göztepe’yi yendi ve ilk 2 için umutlandı.

TFF 1.Lig'in bitmesine 10 hafta kaldı. Lider Yeni Malatya, yolu yarıladı. İlk 5 sıra içinde tek galibiyeti elde etti ve ikinci ile 4, üçüncü sıradaki takımla 7 puan fark yaptı. Süper Lig'e çıkacak diğer takım henüz kestirilemiyor. Sivasspor, Giresunspor, Göztepe, Eskişehirspor ve Ümraniyespormutlu son için bir adım önde. Daha önce play-off kovalayan Ümraniye, Göztepe'yi deplasmanda yenerek büyük iş başardı. Sivasspor, Balıkesir engeline takıldı.Haftanın maçı Giresunspor ile Eskişehir arasında cereyan ederken golsüz biten karşılaşma Yeni Malatya'ya yaradı!

ALT SIRALAR YANIYOR

Sezona büyük umutlarla başlayan takımların bazen hesapları sezon ortasında sona eriyor. TFF 1. Lig'de 7 takım bu durumu yaşamaya başladı. 12. sıradaki ekibin bile tehlikede olduğu kümede haftalar azaldıkça kalp atışları daha da hızlanacak.

MALATYASPOR EMİN ADIMLARLA

Süper Lig'e adım adım yaklaşan Yeni Malatya'nın ayak sesleri, gittikçe yükselen tonda duyulmaya başladı. 3. sıradaki rakibiyle arasındaki 7 puanlık fark, rahat kapatılmayacak gibi gözüküyor. Misafir ettiği Şanlıurfa karşısında erken bulduğu golle maça başlayan Malatyaspor, karşılaşmayı da istediği tempoda oynama şansı yakaladı. 2-0'la daha da rahatlayan Malatya, son bölümde yediği golle biraz stres yaşasa da maçı galibiyetle bitirmeyi başardı. Düşme potasındaki kritik karşılaşmada ise Elazığ, geriye düştüğü maçta Bandırma'yı yenerek önemli bir 3 puan elde etti.

Giresun ile Eskişehir arasında oynanan maçta, iki ekip de 1 puana razı oldu. Giresunspor ilk iki hesabını ilerleyen haftalara bıraktı. Mustafa Denizli yönetiminde hala maç kazanamayan Eskişehirspor ise galip gelmeyi aklının ucundan bile geçirmediği karşılaşmada istediği 1 puanı alarak haftayı kapattı. İzmir'de oynanan karşılaşmada ise Göztepe ağır bir yara aldı. Ligde ilk iki sıra için çırpınan İzmir ekibi, kazanmak adına riskli bir oyun tercih etti ancak Ümraniye, kontratak futbolunun güzel örneklerini izleterek play-off yolunda çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.