Sergen Yalçın ayarı

Avrupa yorgunu Beşiktaş'a ligde çelmeyi Sergen Yalçın taktı. Başakşehir liderle farkı ikiye indirdi, Galatasaray ve Fenerbahçe de uzak takibi sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında lider Beşiktaş, Avrupa dönüşü Kayseri karşısında iki puan bıraktı. Siyah- beyazlı kulübün unutulmaz futbolcusu Sergen Yalçın, hocalık kariyerinde de fırtına gibi esmeye devam ediyor. Büyüklerin belalısı haline gelen Sergen hoca, Beşiktaş'ı da elinden kaçırdı. Sezonun en iyi maçlarından birini izlediğimiz Vodafone Arena'da, konuk Kayserispor geri adım atmayan futboluyla alkış aldı. Başakşehir ise zorlu Konya deplasmanında farklı kazanmayı bildi. Abdullah Avcı'nın ekibi böylece son üç haftada üçüncü galibiyetine ulaşırken, sessiz bir şekilde farkı da 2 puana indirdi.

Fenerbahçe, Alanya deplasmanında 2-0 geriden gelerek maçı çevirmeyi bildi. İsyan ateşini yakan Lens, takımının ayağa kalkmasında başrolü oynadı. Galatasaray- Gençlerbirliği maçı içi aksiyon filmlerini aratmadı. 32. saniyede sezonun en erken golüyle öne geçen Ankara ekibi, 2-1 geriye düştü. Galatasaray defansı voleybol oynamaya özenince Hakem Fırat Aydınus iki dakika içinde iki penaltı çaldı.Muslera birini tuttu, diğerinde terse yattı.Maç 2-2 bitecek derken de kaptan Selçuk İnan harika bir frikik golüyle takımını kurtardı. İkinci yarının lideri Trabzonspor da Akhisar deplasmanında kazanıp Avrupa iddiasını sürdürdü.

HAFTANIN FUTBOLCUSU: SELÇUK İNAN

Galatasaray'ın kaptanı bu hafta gemisini kurtaran isimdi. Penaltı golüyle takımını maça ortak eden Selçuk, 90. dakikada attığı muhteşem frikik golüyle de sarı-kırmızılı ekibe üç puanı getiren isim oldu.

HAFTANIN TAKIMI: MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Sezonun ikinci yarısına iyi başlayamayan Başakşehir, yeniden form tutmaya başladı. Zorlu Konya deplasmanında güzel futboluyla 3-0 kazanan İstanbul ekibi, lider Beşiktaş'la arasındaki farkı da ikiye indirdi.

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ: SERGEN YALÇIN

Sergen Yalçın, saha kenarında da futbolculuk günlerinden esintiler sunuyor. Sergen Yalçın’ın Kayseri'si, Vodafone Arena'da ayakta kaldı, kora kor bir mücadele ortaya koyup, hiç geri adım atmadı, galibiyeti de son anda kaçırdı.