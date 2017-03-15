Son dakika: Fenerbahçe Final Four’da

Fenerbahçe, Kadınlar Euroleague çeyrek final serisi 3. maçında Perfumerias Avenida'yı 87-80 yenerek seriyi 2-1 kazandı ve Dörtlü Final'e yükseldi.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Euroleague Çeyrek Final serisi üçüncü maçında konuk ettiği İspanyol temsilcisi Perfumerias Avenida’yı 87-80 mağlup etti. Bu sonuçla seriyi 2-1’e getiren Sarı-lacivertliler Euroleague’de üst üste 6. kez Final Four’a yükseldi.

Fenerbahçe, 14-16 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Final Four’un ilk maçında Famila Schio’yu eleyen UMMC Ekaterinburg’la karşılaşacak. Euroleague’de adını Final Four’a yazdıran diğer takımlar ise; Nadezhda’yı 2-1’le eleyen ZVVZ USK Prag ile Bourges Basket’i 2-0’la geçen Dynamo Kursk oldu. Organizasyona ev sahipliği yapacak şehir FIBA tarafından henüz açıklanmadı.

Fenerbahçe Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu’nda oynanan maçı; Başkan Aziz Yıldırım, Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu ve Asbaşkanlar Önder Fırat ile Ozan Balaban tribünden takip etti.

Fenerbahçe maça; Sandrine Gruda, Candace Parker, Birsel Vardarlı Demirmen, Alexandria Quigley ve Anastasiya Verameyenka beşiyle başladı.

Quigley ve Dominguez’in karşılıklı basketleriyle gelen 4-4’lük skorun ardından Milovanovic ve Dominguez skoru 6-8 yaptı. Verameyenka ile 8-8’de eşitliği yakalayan Sarı-lacivertliler, rakibine 6-0’lık sayı şansı verince skor 8-14 oldu ve koç George Dikeoulakos’tan mola geldi (04:13). Rakibin serisini Parker’ın üçlüğüyle bitiren Fenerbahçe, Quevedo’nun basketine yine Parker’ın üçlüğüyle yanıt verdi ve farkı 3 sayıya indirdi: 14-17. Mücadelenin ilk periyodu 21-22 konuk ekip üstünlüğüyle tamamlandı.

İspanya temsilcisinin 4-0’lık serisiyle başlayan ikinci periyotta Verameyenka ve Ayşe’nin sayılar skoru 26-26’da eşitledi (07:05). Gil ve Lavender’ın karşılıklı basketlerinin ardından Avenida’nın molasıyla süren oyunda Milovanovic’in basketine Parker ve Lavender’ın basketleriyle cevap geldi ve Fenerbahçe 32-30 öne geçti. Bu bölümde savunmada vites yükselten Sarı-lacivertliler hücumlarından da sayılarla dönünce 37-30 öne geçti (03:07). Hücum ribaundlarında da etkili taraf olan Fenerbahçe, soyunma odasına 43-34 önde girdi.

İkinci yarının ilk dakikalarında konuk ekibin farkı eritme çabalarına iyi savunmayla cevap veren Fenerbahçe, Quigley ile de skor farkını çift hanelere çıkardı ve Gruda ile skoru 56-44’e getirerek rakibine mola aldırdı (04:48). Periyodun son bölümünde skor farkı 4 sayıya kadar düşse de oyunun kontrolünü elinde bulunduran Sarı-lacivertliler, periyodu 65-60 önde tamamladı.

Mücadelenin final periyodu konuk ekipte Quevedo’nun üçlüğüyle başladı ve skor farkı 1 sayıya indi: 66-65. İki takımında kontrollü oynadığı bu periyotta, son 5 dakikalık bölüme 70-69’luk skorla girildi. İlerleyen bölümde Quigley’in üçlüğünün ardından Parker’la farkı 6 sayıya çeken Fenerbahçe, rakibine mola aldırdı (03:18). Molanın ardından etkili oyununu sürdüren Sarı-lacivertliler, Quigley ve Verameyenka’nın üçlükleriyle farkı çift hanelere taşıdı: 85-75. Kalan bölümde de üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe maçı 87-80 kazandı.