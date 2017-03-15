Sosyal medyayı sallayan kulüp başkanı

İtalya Serie A takımlarından Palermo'nun yeni başkanı farklı tarzıyla dikkat çekiyor.

Kulüpte 15 yıldır başkanlık yapan Maurizio Zamparini, kötü sonuçlar sonrası görevinden ayrılma kararı aldı. Zamparini’nin ardından kulübün yüzde 100 hissesini satın alarak Sicilya ekibinin yeni sahibi de olan 33 yaşındaki Paul Baccaglini, başkanlık koltuğuna oturdu.

İtalyan bir anne ve ABD’li bir babanın oğlu olarak ABD’de doğan Baccaglini, İtalya’da bir süre sunuculuk ve moderatörlük yaptı. Daha sonra Integritas Capital Group’un kurucu ortağı oldu. Böylece Palermo’nun hisselerini aldı. Palermo’yu satın almasıyla ilgili konuşan sıra dışı başkan; “Palermo'yu almak Chelsea'yi almaktan daha iyi bir yatırım. Eğer biz Chelsea'yi 1.5 milyar dolara alsaydık, onu sonra 1.8 milyar dolara satabilirdik. Ama Palermo daha büyük bir kar olanağı sağlıyor” dedi.

İşte Palermo Başkanı’nın sosyal medyayı sallayan fotoğrafları: