Survivor’da elenen isim belli oldu

Survivor'da nefes kesen bir hafta daha geride kaldı. Bu hafta Survivor'dan elenen isim ünlüler takımından oldu. SMS oylamasına Şahika, Adem, Fatih ve Pınar kalmıştı. Bu dört isimden bakın adaya kim veda etti? Survivor'da kim elendi işte detaylar...

Survivor son bölümünde yine heyecan doruktaydı. Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunlarının ikisini birden kaybettikleri için 4 eleme adayı da ünlülerden di. İki dokunulmazlığı kaybeden ünlülerde gerilim hakimdi ve oyun sonrası konseylere de bu yansıdı. Mesajların paylaşılmasından sonra oylamaya geçildi ve SMS sonuçları geldiğinde Survivor'da kim elenecek sorusu cevabını buldu.SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Yapılan iki konsey sonucu Şahika, Adem, Fatih ve Pınar Ünlüler takımından eleme için SMS'e kalan isimler oldu ve bu dört isimden biri adaya veda etti. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Survivor'dan elenen yarışmacının ismini açıkladı. SMS sonucuna göre en az oyu alan isim Fatih oldu ve Fatih Survivor'dan elendi.

ÜNLÜLER ADASI YİNE KARIŞTI!

Survivor'da dün oynanan sembol oyununun yankıları devam ediyor. Aralarındaki buzların bir türlü erimediği İlhan ve Fatih ikilisi bir kez daha karşı karşıya geldiler. Gerginliğe daha sonra Sedat da dahil olunca tansiyon bir anda tavan yaptı. Seslerin yükseldiği Ünlüler Adası'nda gergin yarışmacıların arasına diğer yarışmacılar girerek tansiyonu aşağıya çektiler. İşte adadaki o gergin dakikalar…