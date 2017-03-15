Trabzonspor artıya geçti

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısında farklı, ikinci yarısında farklı bir görüntü sergileyen Trabzonspor artıya geçti. Sezon başından beri eksi averajlarda seyreden bordo-mavililer, Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup etmesinin ardından artı averaja geçti.

Ligin ilk yarısında kabus gibi bir dönem geçirerek tarihinin en kötü günlerini yaşayan Trabzonspor, ligin ikinci yarısında yaptığı takviyelerle birlikte önemli bir çıkışa imza atarak geçmişe adeta sünger çekti. Geleceğe umutla bakmaya başlayan Karadeniz ekibi, sezon başında beri eksilerde seyreden averajını ise bu haftanın bitimiyle birlikte artıya geçirdi. Bordo-mavililer ligin ilk yarısında oynadığı 16 maçta 18 puan toplarken, attığı 12 gole karşılık kalesinde ise 20 gol görmüştü. Eksi 8’lerde olan averajını ise ligin ikinci yarısında oynadığı ilk 8 maçta düzelterek artıya geçirdi. Karadeniz ekibi, ligin ikinci yarısında 13 gol atarken 24’ncü hafta itibariyle gol sayısını 25’e yükseltti. Kalesinde ise 3 gol gören Trabzonspor, söz konusu hafta itibariyle de kalesinde 23 gol görerek attığı gol sayısı yediği gol sayısının önüne geçmesiyle birlikte artı 2 averajı geçmiş oldu.

Trabzonspor kendini geçti

Karadeniz ekibi ligin ilk yarısında oynadığı 16 maçta 18 puan toplarken, ligin ikinci yarısında oynadığı ilk 8 maçında ise 20 puan toplayarak İlk yarıdaki puan barajını da aştı. Bordo-mavililer ilk yarıda oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 18 puan topladı ve 13. sırada yer aldı. Ligin ikinci yarısında ise ortaya koyduğu performans ile bordo-mavili takım yenilmezliğini sürdürdü. İkinci yarıda oynadığı ilk 8 maçta 6 galibiyet 2 beraberlik elde eden bordo-mavililer 20 puan topladı. Bordo-mavililer lig sıralamasında ise averajla 5. sıraya yerleşirken, 8 basamak birden çıktı. 8 maçta ise kalesinde 3 gol görürken rakip kaleleri ise 13 gol gönderdi.

Geçtiğimiz sezona 11 puan fark attı

Trabzonspor, ligin ikinci yarısında yakaladığı çıkışla da geçtiğimiz sezonu geride bıraktı. Bordo-mavililer 2015-16 sezonunun 24. haftasında 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet alırken; attığı 29 gole karşılık ise kalesinde 37 gol gördü ve 27 puan toplayarak 14. sırada yer aldı. Bordo-mavililer bu sezon ise oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti. Attığı 25 gole karşılık ise kalesinde 23 gol gördü ve 38 puan ile 5. sırada yer alarak geçtiğimiz sezona 11 puanlık fark attı.