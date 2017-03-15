Trabzonspor’dan taraftara koltuk silme cezası

Trabzonspor yeni stadında bir genç taraftarın koltuğa basarken görüntüleri yayılınca, bu seyirciyi bulup koltukları sildirdi.

Trabzonspor, yeni stadına gözü gibi bakıyor. Bordo-mavililer koltuğa basan genç bir taraftarı bulup ona 10 bin koltuk sildirdi.

Karadeniz ekibi sosyal medyadan, “Yeni yuvamız derken şaka yapmıyorduk. İnsan hiç evindeki koltuklara ayakkabılarıyla basar mı? Hemen alır cezasını! :)” paylaşımında bulundu.

Genç taraftar ise, “Verdiğimiz bilet paraları bu koltukları almaz, bu koltuklar hepimizin malı. Bu konularda hepimiz daha duyarlı olalım, koltuklara sahip çıkalım. Trabzonspor hepimizin.” dedi.