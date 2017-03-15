Türk Messi Emre Demir’in Barcelona hayali gerçek oluyor

Mersin'de 1'inci Amatör Küme takımı Kuvayi Milliye'nin minik takımında oynarken 5 yıl önce Kayserispor'a transfer olan 14 yaşındaki Emre Demir, denendiği Barcelona'nın cevabını beklemeye başladı.

Emre Demir, menajer Bayram Tutumlu ve babası Hayrettin Demir’le birlikte gittiği Barcelona’nın 3-9 Mart tarihlerinde antrenmanına katıldı. Barcelona'nın altyapı tesislerindeki antrenmanlarda Emre, sol ve sağ açık, orta saha ile sol bekte denendi. Kaldığı süre içinde Arda Turan’la da tanışan Emre, 5 günlük alt yapı çalışmalarında göz doldurduktan sonra döndü. Oğlu ile birlikte gittiği İspanya’dan dönen Hayrettin Demir, şunları söyledi:

“Barcelona alt yapı koordinatörleri, Emre’nin çok büyük bir yetenek olduğunu yönünde kulüp yönetimine rapor vereceğini söyledi. Şu anda yaşı küçük olduğu için direk transferi yapılamıyor. Bu nedenle aile olarak İspanya’ya gidişimizin sağlanmasına yönelik bir çalışma olacağını söylediler. Çok olumlu ve güzel duygularla Türkiye’ye döndük.”

Türkiye U14 Milli Takım'ın da da yer alan ve gittiği her yerde ‘Messi’ diye çağırılan Emre Demir, “Barcelona hayalim gerçekleşiyor, çok mutluyum. İşlemlerin kısa sürede tamamlanıp gideceğim günü iple çekiyorum” diye konuştu.

SANAL ALEM HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

10 numaralı formayı giyen ve sol ayağı son derece iyi kullanan Emre Demir’in yeteneğini yansıtan klibin 5 yıl önce internetteki paylaşım sitelerinde yayınlanması hayatının akışını değiştirdi. Stiliyle Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Messi’ye benzetilen Emre Demir, 5 yıl önce Kayserispor alt yapısına, ailesi için dayalı döşeli evde oturma ve babasına iş karşılığında transfer oldu.

EMRE BÜYÜK YETENEK

Emre Demir'in Mersin'deki antrenörü İzzet Kızgın ise, “Tek hayali Barcelona'da top oynamaktı. Şimdi bu hayalinin gerçekleşmekte olduğunu yakından görmenin büyük gururunu yaşıyorum. Emre'nin birkaç yıl içinde Barcelona'da kadroda yer alacağını düşünüyorum” diye konuştu.