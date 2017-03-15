Türkiye – Moldova maçına Kosovalı hakem

Türkiye - Moldova maçını Kosovalı hakem Genc Nuza yönetecek.

A Milli Futbol Takımı’nın 27 Mart Pazartesi günü Yeni Eskişehir Stadyumu’nda Moldova ile oynayacağı hazırlık maçında Kosova Futbol Federasyonu’ndan Genc Nuza düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“A Milli Takımımızın, 27 Mart 2017 Pazartesi günü Yeni Eskişehir Stadyumu’nda Moldova ile oynayacağı hazırlık maçını Kosova Futbol Federasyonu’ndan Genc Nuza yönetecek.Müsabakada Nuza’nın yardımcılıklarını Fatlum Berisha ile Bujar Selimaj yapacak. Alper Ulusoy ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olacak.”