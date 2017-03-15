UEFA resmen açıkladı! Tarihi maç için PSG’den başvuru

Paris Saint-Germain, 6-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi’ne veda ettikleri tarihi maç için UEFA’ya resmi başvuruda bulundu. Fransız ekibi, hakem Deniz Aytekin’in hatalarının yer aldığı raporda, videolarla birlikte kendilerine haksızlık yapıldığını savundu.

İŞTE PSG’NİN RAPORUNDA YER ALAN 8 POZİSYON:

Mascherano’nun elle oynaması – Penaltı

Pique’ye 2. sarı kart

Neymar’a verilen penaltı

Neymar’a verilmeyen kırmızı kart

Luis Suarez’e hakemi aldatmadan sarı kart (2. sarı) çıkmaması

Pique’nin elle oynamasına penaltı verilmemesi

Masherano’ya penaltı ve kırmızı kart verilmemesi

Luis Suarez’e olmayan penaltının verilmesi

UEFA ise söz konusu başvuru ile ilgili yaptığı açıklamada: “PSG’den Barcelona maçı ile ilgili resmi bir başvuru aldık. Şu anda yapılabilecek bir yorum yok.” ifadelerini kullandı.