UEFA resmen açıkladı! Tarihi maç için PSG’den başvuru

Paris Saint-Germain, 6-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi’ne veda ettikleri tarihi maç için UEFA’ya resmi başvuruda bulundu. Fransız ekibi, hakem Deniz Aytekin’in hatalarının yer aldığı raporda, videolarla birlikte kendilerine haksızlık yapıldığını savundu.
İŞTE PSG’NİN RAPORUNDA YER ALAN 8 POZİSYON:
Mascherano’nun elle oynaması – Penaltı
Pique’ye 2. sarı kart
Neymar’a verilen penaltı
Neymar’a verilmeyen kırmızı kart
Luis Suarez’e hakemi aldatmadan sarı kart (2. sarı) çıkmaması
Pique’nin elle oynamasına penaltı verilmemesi
Masherano’ya penaltı ve kırmızı kart verilmemesi
Luis Suarez’e olmayan penaltının verilmesi
UEFA ise söz konusu başvuru ile ilgili yaptığı açıklamada: “PSG’den Barcelona maçı ile ilgili resmi bir başvuru aldık. Şu anda yapılabilecek bir yorum yok.” ifadelerini kullandı.
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