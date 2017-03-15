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UEFA’dan Oğuz Sarvan’a görev

AS Roma ile Olympique Lyon arasında İtalya'da oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında UEFA Gözlemcisi Oğuz Sarvan görev yapacak
15:0715 Mart 2017
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UEFA’dan Oğuz Sarvan’a görev

UEFA, Oğuz Sarvan’ı Avrupa Ligi’ndeki Roma-Olympique Lyon maçında görevlendirdi. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, Oğuz Sarvan’ın, UEFA Avrupa Ligi’nde yarın yapılacak Roma-Olympique Lyon maçının hakem gözlemcisi olacağı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“UEFA Gözlemcisi Oğuz Sarvan, İtalya’nın AS Roma ile Fransa’nın Olympique Lyon takımları arasında 16 Mart 2017 Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. İtalya’nın Roma şehrindeki Olimpico Stadı’nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.05’te başlayacak.”

Etiketler
as roma olympique lyon uefa avrupa ligi
Son güncelleme: 15:09 | 15.03.2017
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