Yeni Malatyaspor şampiyonluk için kenetlendi

Evkur Yeni Malatyaspor’un golcü futbolcusu Eren Görür ve defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, takımın şampiyonluk şansıyla ilgili basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Eren, Manisaspor'u yenip şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istediklerini söylerken, Sadık ise 10 final maçları olduğu söyledi. Sözlerine geçen hafta kazandıkları Şanlıurfa maçıyla başlayan Eren, “Şanlıurfa'da bir hoca değişikliği olmuştu. Zor maç bekliyordu. İyi bir mücadele olduğunu düşünüyorum. İlk yarı iyi bir oyun ortaya koyduk, daha sonrasında maçı sonlarında biraz zorlandık. Gol yiyebilirdik, neticesinde 3 puan aldık. Git gide daralıyor, puan farkını da 7 ye çıkardık. Artık bu maçı unutup önümüzde Manisa maçı var, o da zorlu bir maç” dedi.

“Son haftalarda da iyi bir gidişat yakaladık”

Eren, Manisa maçının zor geçeceğini ifade ederek, “Zor maç olacağı kesin ama sadece Manisa maçı değil, diğer maçlar da zor geçiyor. Artık bütün takımların bir hedefi var, kümede kalmak için veya play- off, şampiyonluk olsun her maç zorlu geçiyor. Bu maç da tabii ki zor olacak ama bizim de bir hedefimiz var. Şampiyon olmak istiyoruz. Son haftalarda da iyi bir gidişat yakaladık. O maçta da galip ayrılık, şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyoruz. Hedefi olan her takımın sezon sonundaki performansı azda olsa damga vuruyor. Malatyaspor bu son düzeylere yaklaştıkça rakiplerin puan kaybettiği haftada kritik puanlara imza atarak, puan farkını 3.sıradaki rakibimiz Göztepe ile 7 puana çıkardı. Önümüzde 10 tane final maçımız var” ifadelerini kullandı.

“Sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz”

Kendi bireysel performansı ile ilgili konuşan Eren, “Tabi her futbolcu oynamak ister. Oynadıkça özgüveni yerine geliyor, performans vermeye başlıyor. Ben de son haftalarda oynama şansı buldum. Goller de gelmeye başladı. Kendimi iyi hissediyorum, inşallah bundan sonra bu çıkışımı devam ettirip, kendim ve takım adına sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Sadık: “Zaman geçtikçe stres artıyor”

Defansın önemli ise Sadık ise bu yarıştan alınlarının akıyla çıkacaklarına inandıklarını belirtti.

Sadık, “Öncelikle şimdi süreç daralıyor, tabi ki çıkacak olduğumuz maçlar zorlu geçecek. Bakıyorsunuz konuşmalara beklentiler tabi ki yüksek. Bunu bu hale getiren bizleriz. Maça çıkmadan önce 5 de olur, 3 de olur ama sahaya çıkınca böyle olmuyor. Tabi bunu en iyi futbolcu bilir. Biz tabi ki keyif almayı çok isteriz. Zaman geçtikçe stres artıyor. Öne geçiyorsun, gol yiyorsun. Bu seni daha da baskıya alıyor. Yani çok zor maçlar, bu süreçteki maçlar. Nitekim Urfa maçı da öyleydi. Onların da kümede kalma hedefi var. Hocaları da değişti. Farklı bir havayla geldiler bizim maçımıza. Biz de rakiplerimizin kaybettiği havada kazanıp puan farkını açmak istiyorduk. Allaha şükür bunu da yaptık. Zor oldu, çok zor oldu. 2-0'dan sonra erken bir gol yedik. Onu yemememiz lazımdı. Onları oturup tekrar konuşacağız. Dediğim gibi yani, bu saten sonra hiçbir maç kolay değil. Önümüzde Manisa maçı var. Onlar da kümede kalmayı hedefliyor. İyi de bir takımlar, ikinci yarı yaptığı takviyelerle. Bence bu ligin en iyi takımı biziz. Takım arkadaşlarıma, ağabeylerime, kardeşlerime çok güveniyorum. İnşallah da bu maçtan da anlımızın akıyla çıkacağımızı düşünüyorum” dedi.

“Bunların hesabını yapmak için çok erken”

Sadık, kalan son 10 maçlarına tek tek baktıklarını da kaydederek, “Tabi ki bunların hesabını yapmak için çok erken. Çünkü önümüzde maçlar var. Tek tek bakacağız hepsine ama geçen sene ve ondan önceki senlere baktığımız zaman 60'ın üzeri kurtarır gibi. Biz en az 65 hedefliyoruz. Daha iyi şampiyon olmak için, Süper lige çıkmak için. Dediğim gibi yani şuanda 47 puanımız var. Bizi 18 puan, 6 galibiyet çok rahatlatır diye düşünüyorum. O yüzden şuanda en yakın maç Manisa maçı, bu maçı da alıp serimizi sürdürmek istiyoruz. Çok güzel bir serimiz var. En azından şu önümüzdeki 3 maçı galibiyetle kapatırsak bizi çok rahatlatacak. 7 puan fark var, bu demek değil ki lig bitti. Yere çok sağlam basmamız gerekiyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. Takım olarak kenetlenip, şimdiye kadar ne yaptıysak aynısını daha da üstüne koyarak şampiyonluğu hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.