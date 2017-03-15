Yunanlılar Vodafone Arena’dan çekiniyor

Yunanistan Novasports televizyonu muhabiri Nikos Gavalas, Vodafone Arena’daki atmosferi çok iyi bildiğini belirterek, “Beşiktaş avantajlı ve Olympiakos’u çok ateşli bir atmosfer bekliyor” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ile Olympiakos arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçı öncesinde mücadeleyi ve Olympiakos'u yorumlayan Novasports televizyonu muhabiri Nikos Gavalas, Vodafone Arena'da çok ateşli bir atmosferin olacağını ifade etti. Gavalas, “Çok ilginç ve zor bir maç olacaktır. Beşiktaş, ilk maçta Yunanistan'da çok avantajlı bir skor elde etti. Tabii ki bu futbol ve maçlar oynanmadan sonuç belli olmaz” dedi.

“Buradaki atmosferi biliyorum”

Beşiktaş ile Olympiakos arasında sezon başında oynanan hazırlık maçını takip ettiğini belirten Nikos Gavalas, “O maçta buraya gelmiştim. Çok ateşli bir atmosfer vardı. Çok güzel bir stat oldu. Beşiktaş'ı 40 bir taraftar destekleyecek. Olympiakos'ta bazı oyuncularda sakatlık problemi var. Forma giyemeyecekler. Brezilyalı defans oyuncusunda Viana cezalı ve oynayamayacak. Ancak Teknik Direktör Vouzas, bunu düşünmüştür ve o doğrultuda bir oyun planı uygulayacaktır. 2,5 yıl genç takımı çalıştırdı. Çok zeki birisi. Çok kısa sürede birçok şeyi değiştirdi takımda. Takım içindeki atmosfer oldukça iyi durumda. Futbolcular hocayı, hoca da futbolcuları çok seviyor. Beşiktaş ile oynanan ilk maçta ve ligdeki Atromitos mücadelesinde takımın başında sahaya çıktı. Tecrübesi fazla yok ama takımdaki olumlu hava, onun eseri” ifadelerini kullandı.

“Cambiasso 1 yıl daha oynayacak”

İlk maçta gol atan yıldız futbolcu Cambiasso hakkında da konuşan Gavalas, “Cambiasso çok iyi bir futbolcu. Kendisine çok iyi bakıyor. 35 yaşında ama kendisini çok genç hissediyor. İlk maçta golü atmıştı. Kendisi takımın en önemli oyuncusu” dedi.Gavalas, Yunan basınında Cambiasso'nun önümüzdeki yıl takımın başına geçeceği yönünde iddiaların da doğru olmadığını söyleyerek, “İlk kez duydum. Böyle bir durum söz konusu değil. Cambiasso önümüzdeki sezon da futbol oynamak istiyor” diyerek sözlerini noktaladı.