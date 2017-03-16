Fabri: Aboubakar hatasını biliyor

Beşiktaş’ın İspanyol file bekçisi Fabri, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Aboubakar’ın hatasının farkında olduğunu söyleyen İspanyol kaleci, çok iyi oynayarak maçı kazandıklarını dile getirdi.

Fabri maç sonunda şu açıklamaları yaptı:

“Takım arkadşalarım çok iyi çalıştı. Hepsi mükemmeldi bugün. Defans yapmamız gerekirken iyi defans yaptık. Hücumda da etkili olduk. Üçüncü golü bulup geri çekilmek vardı ama dördüncü golü bulup maçı bitirdik.”

“Aboubakar hata yaptığını biliyor. Skoru korumamız gerekiyor. Çok iyi defans yaptık. Takım arkadaşlarım 10 numaraydı ve galip geldik. Arkadaşlarım olsun, diğer Beşiktaş çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Her şeyi benim için kolaylaştırdılar. Bana da kalan bunun keyfini çıkarmak. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Taraftarımızı mutlu edebildiysek ne mutlu bize. 12. adamımız olsa bunların hiçbiri olmazdı.”