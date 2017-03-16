Abdullah Avcı Karabük’ü ezberletiyor

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Sadece bu hafta itibariyle odaklandığımız Karabük maçı var. Rakibin güçlü ve güçsüz yanlarına çalışıyoruz. Umarım bunun hafta sonu itibariyle karşılığını alırız" dedi.

Süper Lig’in 25. haftasında pazar günü Karabükspor ile evinde oynayacak olan Medipol Başakşehir’de hazırlıklar sürüyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı, bugün yapılan idman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Genç çalıştırıcı, morallerinin iyi ve enerjilerinin yüksek olduğunu ifade ederek, “Öncelikle Konyaspor müsabakasının skorundan çok beni memnun eden, saha içerisindeki aklımız, sabrımız ve oyun kalitemizdi. Bununla beraber bu skoru almak öz güven açısından, kazanma alışkanlığını yakalamak açısından önemliydi. Son 3 haftada, bu önemli. Her maç zor. Antrenman temposu ve enerjisi yüksek bir şekilde haftaya başladık. Sadece bu hafta itibariyle odaklandığımız Karabük maçı. Rakibin güçlü ve güçsüz yanlarına çalışıyoruz. Umarım bunun hafta sonu itibariyle karşılığını alırız” diye konuştu.

“Bekir İrtegün 4 hafta sonra…”

Takımdaki sakatlıklar hakkında da bilgi veren Abdullah Avcı, özellikle geçen hafta oynanan Konyaspor maçında takımdaki sakat futbolcu sayısının fazla olduğuna değinerek, sağlık ekibinin yoğun çalışmalarının sonucunda bu sayının azaldığını söyledi. Avcı, “Bekir İrtegün’ün, sporcu fıtığıyla ilgili 4 hafta sonra müsabaka oynayacak duruma gelecek. Egemen önümüzdeki hafta itibariyle antrenmanlara başlayacak. Mehmet Batdal Almanya’ya gitti ve geldi, burada bir takım kontrolerden geçti. Onu zaman zaman antrenmanın içine kattığımız zaman zaman koruduğumuz ve sezonu böyle tamamlayacak bir durumu var. Onun dışında bütün oyuncular fiziksel ve zihinsel olarak hazır durumdalar. Sakatlık yaşamadan umarım ligin sonuna kadar böyle devam ederiz” ifadelerini kullandı.

“Oynayanın atması bizim açımızdan çok güzel”

Konyaspor maçında Medipol Başakşehir ile ilk golünü kaydeden Adebayor hakkında gelen bir soru üzerine Abdullah Avcı, “Enerjisi yüksek ve oynamadan önce de öyleydi. Her şeyden önemlisi ise bir takımdaş. Enerjisi yüksek ve çok önemli tecrübelere sahip. Bunu da takım arkadaşlarıyla paylaşıyor. Yine takım içinde uluslararası tecrübesi olan Emre gibi oyuncular var. Forvet oyuncusu golle beslenir. Bunu da buldu. Umarım bunun sayısını artırarak, takıma uyum sağlayarak devam edecek. Sadece Adebayor değil, bundan 2 hafta önce de Mustafa oynadı ve 2 gol attı. Onun sakatlığı oldu Adebayor oynadı o attı. Ondan evvel Mehmet Batdal atıyordu. Oynayanın atması bizim açımızdan çok güzel bir şey” dedi.