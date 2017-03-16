Abdullah Gül Vodafone Arena’da

Bir önceki dönem Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Beşiktaş'ın Olympiakos zaferini tribünden seyretti.

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı Olympiakos maçını bir önceki dönem Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tribünden seyretti. Şeref tribününden maçı seyreden Gül’ün dikkatli bir şekilde mücadeleyi izlediği görüldü. Gül, Beşiktaş’ın attığı gollerde ise büyük sevinç yaşadı.

Beşiktaş’ı ve Başkan Fikret Orman’ı tebrik eden Abdullah Gül, ”Bundan sonra da başarıları hep birlikte seyredeceğiz, hepimizin göğsü kabaracak. Beşiktaş artık herkesin takımı oldu, bütün Türkiye onu destekliyor. İnşallah daha güzel şeyler hep beraber göreceğiz. Başta Başkan olmak üzere Şenol bey ve futbolcuları tebrik ederim. Hep gurur duyuyoruz bu başarılarda” dedi.