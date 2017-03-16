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19 Mart 2017 19:00
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Aboubakar takım otobüsüne binmeden gitti

Beşiktaş'ta 39'uncu dakikada kırmızı kart görerek takımını yalnız buırakan Vincent Aboubakar, üzgün bir şekilde stattan ayrıldı.
23:3716 Mart 2017
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Aboubakar takım otobüsüne binmeden gitti

Beşiktaş’ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar, maçın bitiş düdüğüyle birlikte takım arkadaşlarını beklemeden Vodafone Arena’dan ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Beşiktaş, Yunan ekibi Olympiakos’u 4-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Siyah-beyazlılar, 2-0 öndeyken 39. dakikada rakibine kafa atarak kırmızı kart gören Aboubakar, galibiyeti zora sokmuştu. Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte golcü oyuncu, takım arkadaşlarını beklemeden, kulüpten bir yetkiliyle stadı terk etti.

Aboubakar’ın kırmızı karttan dolayı oldukça üzgün olduğu gözlendi.

Son güncelleme: 23:44 | 16.03.2017
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