Adanaspor’da hazırlıklar sona yaklaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor, hafta sonu sahasında oynayacağı Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Levent Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'da başladı ve 1 saat sürdü. Isınma çalışması ile başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan turuncu-beyazlı futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışıldı. Turuncu-beyazlılar, Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarını 17 Mart Cuma günü Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenman ile tamamlayacak.

Viera: 3 puan için savaşacağız

Adanaspor'un deneyimli defans oyuncusu Ousmane Viera, cumartesi günü sahalarında oynayacakları zorlu Akhisar Belediyespor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Viera, “Ligde mücadelemizi sürdürmemiz için hayati önem taşıyan bir maç. Bu tür maçlarda mutlaka puan veya puanlar alınmalı. Akhisar Belediyespor, bizim direkt rakibimiz. Bizim için kolay olmayacak bir maç. İmkansız diye bir şey yok. Biz mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Hafta sonu sahamızda 3 puan için savaşacağız” dedi.