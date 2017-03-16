Almanya Tayfun Korkut’u konuşuyor

Atletico Madrid'e elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Bayer Leverkusen'in Türk çalıştırıcısı Tayfun Korkut, Almanya'da günün konusu oldu.

Tayfun Korkut’un çalıştırdığı Bayer Leverkusen, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Atletico Madrid ile 0-0 berabere kalarak turnuvaya veda ederken, Türk hocanın oynattığı futbol büyük beğeni topladı. Alman basını, takımın başında henüz 2. maçına çıkan genç teknik adamın, 4-2’lik dezavantajla gittiği Vicente Calderon’dan ”Güzel duygularla” ayrıldığını yazdı. Maç sonu konuşan Tayfun Korkut, ”Birçok şans yakaladık. Ancak golü bulamadık. Kaçırdığımız pozisyonlara baktığımız zaman yazık oldu diyebilirim. Bugün sahada olumlu işler yaptık. Bir sonraki adım için çıkarılacak çok ders var” dedi.

Şampiyonlar Ligi`nde çeyrek finalistler belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 tur maçları bugün oynanan iki müsabaka ile birlikte tamamlandı. Çeyrek finale kalan takımlar belli oldu. Monaco, deplasman golü avantajıyla turlarken Atletico da ilk maçın skor avantajını muhafaza etti. İlgili Haberi Oku

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Bayer Leverkusen futbolcuları da, gösterdikleri performanstan ötürü memnun olduklarını vurguladı. Yaptığı kurtarışlarla öne çıkan Bernd Leno, ”İlk maçta zaten turu kaybetmiştik. Bu maçta oynadığımız oyun bizim iyi hissetmemizi sağladı. Maçta forma giyen herkes iyi bir performans sergiledi” dedi.

Leverkusen’in genç yıldızı Julian Brandt ise”İlk maç hayal kırıklığıydı, ancak bu maçtan çıkarabileceğimiz olumlu çok şey var” diye konuştu.