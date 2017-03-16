Altınordu’da hedef 3 puan

TFF 1. Lig'de son olarak deplasmanda son sırada yer alan Mersin İdman Yurdu ile 1-1 berabere kalan Altınordu, 25'inci haftanın açılış mücadelesinde yarın küme düşme hattındaki Samsunspor'la karşı karşıya gelecek.

Bornova Stadı’nda saat 18.30’da başlayacak zorlu doksan dakikayı TRT Spor naklen ekranlara getirecek. Altınordu’da sarı kart cezalısı Erdoğan ile sakatlığı bulunan Enis, Oğulcan, Yusuf Yalçın ve Berk forma giyemeyecek. Cezası sona eren Beykan ve Abdülkadir takımdaki yerlerini alırken, iyileşen Yusuf Abdioğlu ile Recep için son kararı teknik heyet verecek. Samsunspor’u yenip yeniden çıkışa geçmek istediklerini söyleyen Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Rakibimiz can derdinde. Son 6 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldılar. Bizim 3 puan dışında bir düşüncemiz yok. İç saha avantajını kullanarak galibiyet arayacağız. Takımıma güveniyorum” dedi.