Arkasspor turu zora soktu

CEV Şampiyonlar Ligi 12'li Play-Off ilk maçında Rus temsilcisi Dinamo Moskova'yı konuk eden Arkasspor, rakibine 3-0 mağlup oldu.

CEV Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil eden Arkasspor, 12’li Play-Off ilk maçında konuk ettiği Rus temsilcisi Dinamo Moskova’ya 3-0 yenilerek büyük avantaj kaybetti. İlk seti 25-20 kaybeden İzmir ekibi ikinci sette de varlık gösteremedi ve 25-17’lik skorla 2-0 geriye düştü. Üçüncü seti de 26-16 yitiren Arkasspor, salondan mağlup ayrıldı. Mavi-beyazlılar 21 Mart’ta rakibiyle Rusya’da rövanş maçına çıkacak.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Arena

Hakemler: Eldar Aliyev, Sinisia Ovuka

Arkasspor: Hakkı, Sanders, Gökhan, Mustafa, Sanchez, Borges, Yiğit, Muhammet, Ahmet, Pereira, Çağatay

Dinamo Moskova: Berezhko, Volkov, Bakun, Biriukov, Shcherbinin, Grankin, Antipkin, Ermakov, Markin, Kruglov

Setler: 20-25, 17-25, 16-25

Süre: 28, 25, 25 (78 dakika)