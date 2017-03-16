Arsenal o Türk’ün peşinde

Arsenal'in, Stuttgart'ta forma giyen Berkay Özcan'la ilgilendiği, genç futbolcunun menajeri tarafından açıklandı.

Arda Turan, Emre Çolak, Hakan Çalhanoğlu, Mesut Özil, İlkay Gündoğan gibi Türk futbolcuların Avrupa arenasında kendilerini ispatlaması, arkadan gelen genç isimlerin de önünü açmaya devam ediyor. Ortaya koyduğu etkili performansla yıldızını parlatan son Türk genci ise Stuttgart’ta forma giyen Berkay Özcan oldu.

19 yaşındaki genç orta sahanın, Arsenal tarafından izlendiği öğrenildi. Berkay’ın menajerliği yapan Barış Yükselen, İngiliz basınına yaptığı açılamada iddiaları doğrularken, “Birçok üst düzey kulüp Berkay’la ilgileniyor. Arsenal’in listesinde yer aldığı doğru ancak Berkay şu anda sadece Stuttgart’ın başarısına odaklanmış durumda.” diye konuştu.

Bu sezon Stuttgart formasıyla 18 maça çıkan Berkay Özcan, 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. U16’dan bu yana Türkiye milli takımı için mücadele eden gurbetçi oyuncu son olarak Eylül ayında U21 takımında forma giydi.