Avrupa’da kuralar yarın çekilecek

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri yarın belli olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde çeyrek final kura çekimleri yarın . İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek. TSİ 14.00’te Şampiyonlar Ligi kuraları TSİ 15.00’te ise Avrupa Ligi kuraları çekilecek. İki organizasyonun da kura çekiminde aynı ülkenin takımları birbiriyle eşleşebilecek. İspanya’dan Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid, Almanya’dan Borussia Dortmund, Bayern Münih, İngiltere’den Leicester City, İtalya’dan Juventus ve Fransa’dan Monaco’nun mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar 11-12 Nisan’da, rövanşlar ise 18-19 Nisan’da oynanacak.

Tur atlayanların bu akşam belli olacağı Avrupa Ligi’nde ise çeyrek finalin ilk maçları 13 Nisan’da, rövanşları ise 20 Nisan’da yapılacak.