Beşiktaş – Olympiakos maçı saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, tek kaldığı Avrupa uçuşunda bir kez daha Olympiakos karşısında. Avrupa Ligi'nde finali hedefleyen temsilcimiz, ilk maçtaki 1-1’in avantajıyla bu akşam Vodafone Arena’ya tur için çıkıyor. Peki Beşiktaş - Olympiakos maçı saat kaçta başlayacak ve hangi, kanalda canlı yayınlanacak?

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