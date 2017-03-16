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19 Mart 2017 19:00
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Beşiktaş – Olympiakos maçı saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, tek kaldığı Avrupa uçuşunda bir kez daha Olympiakos karşısında. Avrupa Ligi'nde finali hedefleyen temsilcimiz, ilk maçtaki 1-1’in avantajıyla bu akşam Vodafone Arena’ya tur için çıkıyor. Peki Beşiktaş - Olympiakos maçı saat kaçta başlayacak ve hangi, kanalda canlı yayınlanacak?
09:0516 Mart 2017
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Beşiktaş – Olympiakos maçı saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, bu akşam çeyrek final aşkına Vodafone Arena çimlerine çıkacak. Bir hafta önce Pire'den 1-1'lik avantajlı skorla dönen siyah-beyazlı temsilcimiz, son 16 turu rövanşında Olympiakos'u ağırlayacak. Avrupa kupalarında daha önce iki kez çeyrek final oynayan Kartal, Yunan temsilcisini galibiyetle eleyip final hedefiyle ilerleyişine son 8 takım arasına kalarak devam etmek amacında…  Beşiktaş – Olympiakos maçında siyah-beyazlı taraftarlara büyük görev düşüyor.

EVİM GÜZEL EVİM

Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarından başladığı Avrupa macerasında iç sahada 3 beraberlik alıp, Beer- Sheva'yı yenerek hiç kaybetmeyen Beşiktaş, yine en çok tribünleri tıklım tıklım doldurması beklenen taraftarının müthiş desteğiyle Arena tılsımına güveniyor. Kupa 2'nin 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'de oynanacak şampiyonluk karşılaşması yolunda Beşiktaş'ın bu virajında İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak.

BEŞİKTAŞ – OLYMPIAKOS MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 21:00’de başlayacak Beşiktaş – Olympiakos maçı TRT 1 ve Tivibuspor 2’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Mitrovic, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Cenk, Aboubakar

OLYMPIAKOS: Leali, Figueiras, Retsos, Botia, Cissokho, Cambiasso, Romao, Elyounoussi, Fortounis, Manthatis, Ansarifard

Etiketler
avrupa ligi beşiktaş beşiktaş olympiakos olympiakos uefa
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