Beşiktaş’ta iki değişiklik

Beşiktaş, Olympiakos karşısına ilk maça göre 2 değişik isimle başladı. Yunanistan deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkan Tolgay'ın yerine Oğuzhan sahaya çıkarken, sakatlığı bulunan ve kadroda yer almayan Marcelo'nun yokluğunda Mitrovic ilk 11'deki yerini aldı.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Olympiakos’u konuk eden Beşiktaş, ilk maça göre ilk 11’de 2 farklı isimle sahaya çıktı. Yunanistan’da oynanan ve 1-1 sona eren mücadelede ilk 11’de oynayan Tolgay Arslan, bu mücadelede yerini Oğuzhan Özyakup’a bırakırken Şenol Güneş’in diğer tercihi ise mecburi oldu. Kayserispor mücadelesinde sakatlanarak oyuna devam edemeyen Brezilyalı oyuncu Marcelo, Olympiakos maçının kadrosuna alınmadı. Sakatlığı bulunan tecrübeli futbolcunun yerine, ara transferde kadroya dahil edilen Mitrovic ilk 11’de sahaya çıktı.

Olympiakos’ta 1 değişiklik

Yunanistan temsilcisi Olympiakos, Beşiktaş karşısına 1 değişiklikle çıktı. İlk maçta 11’de sahaya çıkan Boita, bu karşılaşmaya yedek olarak başlarken, bu futbolcunun yerine Manuel de Costa sahaya çıkan isim oldu. Yunanistan oynanan karşılaşmada da 64. dakikada Boita oyundan çıkmış ve Manuel de Costa oyuna dahil olmuştu.