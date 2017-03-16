Bursaspor taktik çalıştı

Bursaspor, pazar günü oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının maçının hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı tek çalışma ile sürdürdü.

Spor Toto Süper Ligin 25. Haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın taktik içerikli çalışmasını bugün akşamüzeri yaptığı tek çalışma ile sürdürdü. Teknik Direktör Mutlu Topçu’nun toplantısıyla başlayan antrenmanın 15 dakikalık bölümü basına açık olarak yapıldı. Kapalı bölümde Bursaspor, Aytemiz Alanyaspor’un taktik içerikli provasını gerçekleştirdi.

Yeşil beyazlıların bugün yapılan çalışmasına sakat olan futbolculardan Serdar Kurtuluş, Furkan Özçal ve Emre Taşdemir katılmadı. Bilal Kısa, Bogdan Stancu ile Boban Jovic ise salonda özel çalışma yaptı. Bursaspor, yarın akşam yapacağı tek çalışma ile hazırlıklarını sürdürecek.

Bursaspor`un gözü yukarıda Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile oynayacakları maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İlgili Haberi Oku