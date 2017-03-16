Bursaspor’un gözü yukarıda

Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile oynayacakları maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bursaspor, pazar günü sahasında oynayacağı 25. hafta karşılaşmasının hazırlıklarını Özlüce Tesisleri’nde sürdürüyor. Teknik direktör Mutlu Topçu, antrenmanı başlattıktan sonra basın mensuplarıyla bir araya geldi ve “Şimdi yukarılara doğru tırmanma zamanı” dedi.

Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla ilgili olarak Mutlu Topçu, “Her geçen gün fiziksel olarak artan bir ivme kazandığımızı söyleyebilirim. Osmanlıspor maçıyla birlikte tabi yaptığımızı belirtebilirim. Koşu ve mesafe anlamında önemli gelişmeler sağladık. Ama oyun kalitesi olarak üzerine koyacağımız çok şey var. Oyun kalitesini de eksik oyuncularımızın gelmesiyle bunu sağlayacağımıza inanıyorum” diyerek şunları söyledi:

“KALİTEMİZ ARACAK”

“Kendi sahamızda oynuyoruz. Kendi kimliğimizi ortaya koyup, iyi mücadele edip kazanmak istiyoruz. Umuyorum. Hem mücadele hem de kalite anlamında iyi bir oyun olur. Lige Milli maçlar için verilecek ara tabii ki bize iyi gelecek. Sakatlarımızın düzelmesi açısından önemli. Stancu’nun kaburgasında çatlak var. İyileşmesi açısından bu önemli. Boban’ın, Erdem’in hatta Emre Taşdemir’in iyileşmesi aramıza katılması açısından iyi olur. Zaman zaman eksikler had safhada maçlar oynadık. Mücadeleden memnunum. Bu ara bizim için iyi olacaktır.”

“ŞİMDİ YUKARIYA ÇIKMA ZAMANI”

“Yaşanan olaylar, son üç haftada on kişi oynamak zorunda kaldık. Hatırlamak istenmeyen olaylar yaşadık. Gaziantepspor, Osmanlıspor maçlarında mücadele olarak çok iyiydik. Bunun devamını getirmek lazım. Şimdi yukarıya doğru tırmanma zamanı. Tek hedef Pazar günü üç puan. Ligdeki inişli çıkışlı grafikleri düşündüğünüzde iyi yere gelebiliriz. Ondan sonra hedef konusunda bir şeyler söyleyebiliriz.”

“SEYİRCİ HER ŞEYİMİZ”

“Seyirci bizim her şeyimiz. Fenerbahçe maçındaki keyfi yaşamak istiyoruz tabii ki. Bu sadece bizim için değil, her takım için geçerli. Bursaspor’un taraftarının yeri ayrıdır. Seyirci rüzgarını arkanıza aldığınızda rakipte bunu hisseder. Destek oyuncuların daha iyi motive olmasını sağlar. Taraftarla oynamak keyif ve avantajdır.”

“KAMP DÜŞÜNMÜYORUZ”

“Sakatlarımız var. Milli takıma gidecek oyuncularımız var. Eksilen oyunculara baktığımızda kamp düşünmüyoruz. Ama özel maç olabilir. Ciddi anlamda transfer için çalışıyoruz. Söylemek, aktarmak doğru olmaz, daha 10 maçımız var. Söylendiğinde futbolcuların perfonmansları düşebilir. Çalışmalarımız güzel şekilde devam ediyor. Umuyorum bunun karşılığını en kısa zamanda alacağız.”