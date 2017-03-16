Daha çok ağlarsınız

Devrim DEMİREL yazdı...

Üç büyük kulübün kongre ve divan toplantılarında yıllardır dile getirilen bir söylem var: Amatör şubeler sürekli zarar ediyor.

İyi de… Kazın ayağı aslında öyle mi?

Futbol takımları için saçtıkları milyon Euro'ları hiçe sayıp suçu ‘Amatör' dedikleri şubelere atanların; UEFA'nın Finansal Fair Play sopasını görünce nasıl doğru yolu buldukları ortada…

Futbolda takımlarımız kötü yönetildiği için Avrupa'dan men edilirken veya mart ayını göremezken, diğer iki branşta Türk temsilcilerinin yüzlerce final, yarı final ve çeyrek final maçı var…

Futbolda kazanılan uluslararası kupa sayısı sadece 2 iken… Bu rakam basketbolda 5, voleybolda ise 16…

Önlerinde Real Madrid, Barcelona, Panathinaikos ve Olympiakos gibi futbol ile diğer branşlarını ayıran ciddi örnekler varken yöneticilerimizin ne kadar inandırıcı olduğu da tartışılır…

Sen bu kafayla…

“Biz dünya kulübüyüz” diye taraftarını uyutup takımını menajerlere teslim ederek, bedeli ‘1' olan oyuncuya ‘5' verirsen… Basketbol şubesinin sponsorluk geliriyle tek bir futbolcunun şişirilmiş maaşını ödersen… 15 yılda 500 milyon doların üzerinde para harcayıp Avrupa'da tek bir kupa bile kaldıramazsan… Dünyanın en pahalı oyuncusuna forma giydirip “Çok zarar ediyoruz” dersen… Sevmediğin yöneticinin kurduğu takım, senin takımının şampiyonluğunu engellemesin diye dünyanın en pahalı oyuncularından birini apar topar transfer edersen… Football Manager'da bile geleceği olmayan genç futbolcuya verdiğin paranın tamamına Avrupa'da şampiyon olabilecek bir basketbol takımı kurulurken o takım, oyun kurucusu veya uzunu olmadığı için eleniyorsa… Dünya klasmanında 1 yılda 77. sıradan 200'lere inen, Grand Slam'lerde ana tablo oynarken ITF Futures turnuvalarına kadar düşen tenisçiyi şov yaparak transfer edersen…

Daha çok ağlarsın!