Down sendromlu sporcular şampiyonluk adayına fark attı

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Bornova Becker Spor, İzmir Down Basket takımında oynayan down sendromlu sporcularla Kardeşlik Kupası'nda karşılaştı. Maçın sonunda Bornova Becker’i 42-8 yenen İzmir Down Basket kupanın sahibi oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde adım adım şampiyonluğa yaklaşan Bornova Becker Spor, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü öncesinde farkındalık oluşturmak adına, örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Bu kapsamda Bornova Becker'in sultanları, İzmir Down Sendromu Derneği bünyesinde kurulan İzmir Down Basket takımı ile Kardeşlik Kupası müsabakasında karşı karşıya geldi.

Bornova Atatürk Spor Salonunda 10'ar dakikalık iki devre halinde oynanan karşılaşma öncesi konuşan Bornova Becker'in Başantrenörü Olcay Orak, sadece sportif organizasyonlarla anılmak istemediklerini belirterek, “Kulüp olarak sosyal sorumluluk projelerine çok önem veriyoruz. Sadece bu işle görevli yönetim kurulu üyelerimiz var. Bugün de down sendromlu kardeşlerimiz için bir araya geldik” diye konuştu.

Güler: Duyarlılıkların artırılması gerekiyor

Beckersporlu oyunculardan Nazlı Güler ise böyle bir organizasyonda bulundukları için çok mutlu olduklarını söyleyerek, “Toplum olarak bu tür duyarlılıkların artırılmasını gerekiyor. Onlara destek olabildiysek ne mutlu bize” dedi.

Renkli görüntülerin yaşandığı karşılaşmanın ilk devresi 24-4'lük down sendromlu çocuklardan kurulu İzmir Down Basket'in üstünlüğüyle tamamlanırken, maç sonunda Bornova Becker Spor 42-8 mağlup oldu. Kardeşlik Kupasını kazanan down sendromlu sporcuların mutlulukları görülmeye değerdi. Kupayı kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden şampiyonlar, maçta çok eğlendiklerini ve hak ederek kazandıklarını söyledi.