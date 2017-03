Down sendromlu sporcular şampiyonluk adayına fark attı

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Bornova Becker Spor, İzmir Down Basket takımında oynayan down sendromlu sporcularla Kardeşlik Kupası'nda karşılaştı. Maçın sonunda Bornova Becker’i 42-8 yenen İzmir Down Basket kupanın sahibi oldu.

