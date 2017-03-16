Ersun Yanal rekor peşinde

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başına geldiği ilk dönemdeki 11 maçlık yenilmezlik serisini yakalamasının ardından gözünü rekora çevirdi. Yanal, Galatasaray maçını kaybetmemesi halinde bordo-mavili takımın başında 12 maç üst üste kaybetmeden geçireceği dönemi yaşayacak.

Trabzonspor’da 3. kez göreve gelen Teknik Direktör Ersun Yanal, ligin ilk yarısında sergilediği performansın aksine ikinci yarıda farklı bir görüntü ortaya koyarak Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynanan 11 maçta yenilgi görmedi. Yanal, Karadeniz ekibinin başına geldiği ilk dönemde de ligde ve kupada 11 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı. Deneyimli teknik adam 18 Mart Cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray maçında puan ya da puanlar alması halinde yenilmezlik serisini 12 maça çıkartacak ve yeni bir rekora imza atacak. Trabzonspor, Teknik Direktör Ersun Yanal ile 2007-2008 sezonunun son bölümüyle, 2008-2009 sezonunun ilk bölümlerinde lig ve kupada üst üste oynadığı 11 maçta yenilmemişti. 2007-2008 sezonunun 31. haftasında 19 Nisan 2008’de Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan bordo-mavililer, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 2-1, Gaziantepspor ve Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek sezonu tamamladı. 2008-2009 sezonunun başında ise Osmanlıspor’u (Ankaraspor) 2-0, Ankaragücü'nü 2-1 yendikten sonra Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı, ligde Denizlispor'u 1-0 mağlup etmesinin ardından Türkiye Kupası’nda Kardemir Karabükspor'u 2-0 yendi. Yanal’lı bordo-mavililer, daha sonra ligde Antalyaspor'u 3-2 ve Konyaspor'u da aynı sonuçla 3-2 yenerek 11 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

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Ersun Yanal kendi rekorunu geçecek

Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor, sezona kötü başlasa da yapılan takviyelerle birlikte ligin ikinci yarısında farklı bir görüntü sergiliyor. 29 Aralık 2016'da kupada Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, söz konusu maçın ardından yenilmedi ve 10 maçlık seri yakaladı. Ligde Bursaspor'u 2-1 ve Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Gümüşhanespor ile 0-0 berabere kaldı, Atiker Konyaspor'u ise 1-0 mağlup etmeyi başardı. Daha sonra ligde Gaziantepspor'u 4-0 ve Osmanlıspor'u da 1-0 yendikten sonra Aytemiz Alanyaspor'la 0-0, Atiker Konyaspor’la 1-1 berabere kalıp, Kardemir Karabükspor’u 1-0 yenen Trabzonspor, son olarak deplasmanda oynadığı Akhisar Belediyespor maçını 3-1 kazanarak yenilmezlik serisini 11 maça çıkartarak ilk dönemindeki rekorunu yakaladı. Ersun Yanal, 18 Mart’ta oynanacak olan Galatasaray maçında kaybetmemesi halinde ise bu seriyi 12 maça çıkaracak ve Trabzonspor’un başındaki 11 maçlık yenilmezlik rekorunu geçerek yeni bir rekor kırmış olacak.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başına geldiği ilk dönemde yakaladığı 11 maçlık yenilmezlik serisine 12 Nisan 2008 yılında Galatasaray’a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından başlarken, seriyi ise yine 19 Ekim 2008’da sarı-kırmızılı takıma 3-0 mağlup olduğu maçla tamamlamıştı. Yanal, söz konusu sezonların ardından yine benzer bir tablo ile karşı karşıya kaldı. 18 Mart Cumartesi günü sahasında oynayacağı Galatasaray maçında ya yeni bir rekor kıracak ya da 11 maçlık seriyi tamamlayacak.