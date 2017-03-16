Erzurum tesisleşmede altın çağını yaşıyor

Ersurum'da yüksek irtifa kamp merkezi futbol takımlarının yeni gözdesi olma yolunda hızla ilerliyor. 3 yılda 96 yerli ve yabancı futbol takımı yaz kamplarını Erzurum'da yapmayı tercih etti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk futboluna kazandırılan, Palandöken Dağı eteklerinde 1800 rakımda yer alan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi yerli ve yabancı birçok futbol takımına hizmet veriyor. Futbolda özellikle yaz kamplarında dünyanın sayılı merkezlerinden birisi olması hedeflenen Kamp Merkezi 2 etaptan oluşuyor. 1. Etap içerisinde 5 adet FIFA standartlarında futbol sahası, 2. Etap içerisinde 6 adet FIFA standartlarında futbol sahası, 5 adet istasyon çalışma sahası, 1 adet kaleci antrenman ve şut çalışma sahası, modern soyunma odaları, doktor odası, hakem odası, antrenör odası, masaj odası, şok havuzu, kafeterya, idari bina, toplantı salonları yer almakta ve her saha için ayrı otopark bulunmaktadır. Ayrıca profesyonel çim ekibiyle sahanın zemini özel olarak bakılıp ve kullanıma hazırlanıyor.

Yerli ve Yabancı futbol takımlarının yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Pro Lisans UEFA A Lisans Kursu ile UEFA B Lisans Kursu, ayrıca kız ve erkek Futbol Köyleri Projesi’ne de ev sahipliği yapan tesisler, Palandöken Dağı’nın eteklerinde 1800 rakımda misafirlerine hizmet veriyor.

Süper Lig, PTT 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve komşu ülkelerden 2014 yılında 21, 2015 yılında 33 ve 2016 yılında 42 takımı konuk eden tesisler bu konuda yükselen bir değer olma yolunda.Özellikle Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında serin dağ havasıyla, sis, rüzgar, yağış gibi olumsuz faktörlerin yanı sıra haşere engeli de olmadan, takımların konforlu bir şekilde kamp yapmasına olanak sağlayan Yüksek İrtifa Spor Kompleksi’nin havaalanına mesafesi 15 dakika, Palandöken Dağı’ndaki otellere 2 dakika, şehir merkezine 5 dakikalık mesafede yer alıyor.Kış turizmi açısından benzersiz kayak tesisleriyle adından söz ettiren Erzurum, yaz turizmi ve kamp merkezi etkinlikleri için ülkemizin en önemli lokasyonu olarak dikkat çekmekte,”

ERZURUM SPORDA ALTIN YILLARINI YAŞIYOR

Sporun toplumsal hayattaki rolünü bilen ve Erzurum’u sporda dünya kenti yapma hedefiyle şehirde olağanüstü yatırımlara imza atan Mehmet Sekmen başkanlığındaki Erzurum Büyükşehir Belediyesi; 3 yıl içerisinde Erzurum’da spor adına birçok ilki gerçekleştirdi.

Spor kültürünün ve altyapısının hedeflendiği birçok spor projesini hayata geçiren, 53 ulusal ve 18 uluslararası spor organizasyonuna imza atan, kulüpleşme faaliyetleriyle adından söz ettiren Erzurum Büyükşehir Belediyesi tesisleşme hamlesiyle de Erzurum’a sporda altın bir dönem yaşatıyor. Her yıl düzenlenerek gelenekselleşen Güreş, Atletizm, Karate, Tenis, Basketbol ve diğer branşlardaki organizasyonlarla Erzurum’da sporun her dalında faaliyetlerini sürdüren Erzurum Büyükşehir Belediyesi, yaz ve kış spor okulları, amatör spor kulüplerine yardımlar, spor bilimleri fakültesi, askeri lise ve spor liselerine hazırlık kursları, kayak ve buz pateni projeleri de dahil olmak üzere birçok özel projeyle spor kenti olma hedefine adım adım yaklaşıyor.

36 SPOR TESİSİ

4.000 seyirci kapasiteli Güreş Arena, 6 adet Açık ve 3 adet Kapalı Tenis Kortları, 2 adet Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve 2 adet Spor Salonu (yapımı devam ediyor) 2 Adet Açık Basketbol ve 1 adet açık Voleybol Sahaları, Trafik Eğitim Pisti, 4 adet Fitness Salonu, 2 Adet Güreş antrenman sahasının yanı sıra Erzurum’un iklim özellikleri ve yüksek rakımda bulunmasından dolayı FIFA standartlarında 11 adet futbol sahasıyla 1. Etap ve 2. Etap Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Türk sporuna kazandırıldı.