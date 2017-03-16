Fenerbahçe evleri para basacak

Türkiye’nin her yerinde satın alınan arazilere, Fenerbahçe şube binaları ve spor merkezleri yapılacak, Bu proje kulübe sürekliliği olan bir gelir sağlayacak.

Başkan Aziz Yıldırım, geleceğe yönelik projelerle, Fenerbahçe'yi ekonomik anlamda güçlü, kendi kendine yetebilecek bir kulüp haline getirmeyi hedefliyor. Bunlardan biri de Türkiye'nin her yerinde satın alınan arazilere aynı mimari tarzla yapılacak Fenerbahçe şube binaları ve spor merkezleri. Bu mekânlarda havuz, tenis kortu, halı saha ve çocuklar için oyun parkı olacak. Şubeler, gelirlerin bir kısmını masrafları için kullanacak, artan kısmı da kulübe gönderecek. Böylece kulübe sürekliliği olan bir gelir sağlanacak. Şubelerin bulunduğu illerdeki spor okulları da bu şubelere bağlanacak.

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FUTBOLUN GELİRİ FUTBOLA

Sarı-lacivertlilerde yönetim, sponsorluk görüşmeleri için yoğun bir çalışma içerisine girdi. Başkan Aziz Yıldırım, bu konuda devletin üst makamlarıyla sürekli görüşmeler yapıyor. Doğuş Grubu ile erkek basketbol ve yelkende sponsorluk anlaşması imzalandı, diğer amatör branşlar için de temaslar sürüyor. Böylece futbol geliri futbolda kalacak, amatörlere kaynak aktarımı yapılmayacak.