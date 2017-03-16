Fenerbahçe’de can sıkan ‘Portakallar’

Fenerbahçe'de sorunun adı, dört Hollandalı! Teknik Direktör Dirk Advocaat’ın yönetimi hedef alan açıklamaları, Van Persie, Van derWiel ve Lens’in transferlerinin akıbeti sarı-lacivertlileri kara kara düşündürüyor.

Bu sezon yola çıkarken kendisine koyduğu hedeflerin bir hayli uzağında kalan Fenerbahçe'de, 4 Hollandalının (Teknik Direktör Advocaat, Van Persie, Van der Wiel, Jeremain Lens) durumu can sıkıyor.

Sercan HAMZAOĞLU / ÖZEL HABER

Teknik Direktör Dirk Advocaat'ın, ligde Aytemiz Alanyaspor galibiyeti sonrasında yaptığı açıklama, sarı-lacivertli yöneticileri kızdırmıştı. Fenerbahçe, Hollandalı çalıştırıcı ile sezon sonunda yollarını ayıracak. Performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Van Persie'de sıkıntılar sürüyor. Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Hollandalı futbolcuya, Çin'den ciddi teklifler var ancak o kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor. Bu nedenle yönetimin eli kolu bağlanmış durumda. Sarı-lacivertliler, yıllık 5 milyon Euro ücret alan RVP ile sezon sonunda bonservis bedeli kazanmadan yollarını ayırmak zorunda kalabilir.

Fenerbahçe yönetiminden Aykut Kocaman`a üç transfer hediyesi İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe’de sezon başından beri isteneni veremeyen Wiel, devre arasında satış listesine konulmuş ancak kendisine talip çıkmadığı için takımda kalmıştı. Kanarya, Hollandalı sağ bek için, ‘ya satamazsak' korkusu yaşıyor. Fener'de tek yüz güldüren futbolcu olan Lens için ise girişimler hızlandırıldı. Sunderland'den kiralanan Hollandalı yıldızın transferi için İngiliz kulübüyle kıran kırana bir pazarlık yapılıyor.