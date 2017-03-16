Fenerbahçe’de galibiyet yemini

Fenerbahçe'de futbolcular, kendi aralarında yaptıkları toplantıda, “Konya maçıyla mevcut serimizi sürdürüp, milli takım arasına huzurlu girelim. Bunu başaracak güçteyiz” dedi.

Fenerbahçe’de, son 3 maçta alınan galibiyet, yüzleri biraz olsun güldürdü. Yaşanan değişim, sarı-lacivertlilerin antrenmanlarına da yansıdı. Futbolcular kendi aralarında yaptıkları sohbetlerde, “Son 3 maçta yakaladığımız bir galibiyet serisi var. Atiker Konya maçıyla bu serimizi sürdürüp milli takım arasına huzurlu girelim” ifadelerini kullandı. Sezon başından beri mücadele anlamında eksikleri olduğunu belirten Fenerbahçeli futbolcular, son üç maçta bunu giderdikleri itirafında da bulundu. Sarı-lacivertli oyuncular, ligde kalan 10 haftada, üst düzey takım performanslarını sergileyeceklerine olan inançlarını dile getirip galibiyet yemini etti ve “Bunu başaracak güçteyiz” diye konuştu.

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