Fenerbahçe’de Robin van Persie sancısı

Süper Lig'in en fazla para kazanan ismi olan Robin van Persie, sakatlıklar nedeniyle bir türlü istikrar sağlayamadı. UEFA yaptırımları nedeniyle sattığı oyuncudan gelecek para kadar bonservis bedeli ödemesi gereken Fenerbahçe yönetimi, gözden çıkardığı Van Persie'den önemli bir gelir bekliyor. Çin kulüplerinin Hollandalı yıldızla ilgilendiği biliniyor. Sezon sonu için bazı takımların nabız yokladığı da öğrenildi.
Fenerbahçe, bonuslarla birlikte 6 milyon Euro'ya yakın para alan Hollandalı yıldızı satmaya dünden razı. Ancak 33 yaşındaki futbolcu Çin'e gitmek istemiyor. Van Persie'nin kariyerine Avrupa'da devam etmeyi planladığı bu nedenle Asya ülkesini alternatifler arasında görmediği belirtiliyor. Van Persie'nin bu kararı nedeniyle eli kolu bağlanan sarı-lacivertli yöneticiler, Hollandalı futbolcuyu en az zararla nasıl elden çıkaracaklarını düşünüyor.