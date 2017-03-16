Fikret Orman’dan Aboubakar tepkisi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, disiplinsiz bir hareketle takımını yalnız bırakan Aboubakar sorusuna, "Çok sevinçliyim, bu konu hakkında konuşmayayım" diye konuştu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Olympiakos zaferinin ardından basın mensuplarının karşısına geçti. Başkan Orman Aboubakar sorusuna, “Şu anda bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum; çok sevinçliyim” diye konuştu.

Başkan Orman, “Güzel bir gece yaşattık. Büyün oyuncularımızı, başta Şenol Güneş olmak üzere tebrik ediyorum.” diye konuştu.

Stockholm pankartı üzerine yorum yapan Orman, “Onları bizim taraftarlarımız açtılar. Onların isteği öyle. Çok büyük konuşmamak lazım. Önümüzde çeyrek final var. Ondan önce lige dönmemiz lazım. Onun için de lige odaklanacağız.” dedi. ,

Beşiktaş Başkanı Aboubakar sorusuna ise, “Onun hakkında bir şey söylemek istemiyorum şu anda çok sevinçliyim.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

“KORKULAN BİR TAKIMIZ”

İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi ise, “Bütün spor kamuoyunun sorumluluğunu taşıyoruz. Biz korkulan bir takmız artık. Herkesin çok dikkat etmesi gerek. Bu da çok gurur verici bir şey.” ifadelerini kullandı.