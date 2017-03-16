Fırat Aydınus, Fenerbahçeli yıldızları geride bıraktı!

Süper Lig'de yarın oynanacak Fenerbahçe-Atiker Konyaspor maçı öncesi ortaya çıkan bir istatistik büyük şaşkınlık yarattı. Sarı-Lacivertliler'de Hollandalı yıldız Robin van Persie'nin karşılaşmada forma giyememesi halinde maçın hakemi Fırat Aydınus, Kadıköy'deki müsabakalar göz önüne alındığında Van Persie'den daha uzun süre sahada kalmış olacak.

Spor Toto Süper Lig’de 25. haftanın açılış maçında Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor, kozlarını Kadıköy’de paylaşacak.

Fanatik’in derlediği habere göre; Zorlu maçın hakemliğini yapacak Fırat Aydınus ve Sarı-Lacivertliler’in golcü oyuncusu Robin van Persie arasında ortaya çıkan bir istatistik, büyük şaşkınlık yarattı.

Bu sezon Fenerbahçe’nin iç saha maçlarında 4 kez düdük çalan Fırat Aydınus, Konyaspor maçıyla birlikte Kadıköy’de 5. kez bir maçta görev alacak. Bu maçla birlikte toplam 450 dakikaya ulaşacak Aydınus, Fenerbahçe’nin sahasında yer aldığı süre olarak birçok Fenerbahçeli futbolcuyu geride bırakmayı başardı. Bu futbolculardan en çok dikkat çeken isim Robin van Persie…

Fenerbahçe’de en çok kazanan futbolcu konumunda bulunan ve taraftarların beklentisinin altında kalan yıldız oyuncu, bu sezon Kadıköy’de 10 maça çıktı ve 435 dakikada sahada kaldı.

Konya karşısında ilk 11’de olması beklenmeyen Van Persie, 16 dakikanın altında süre aldığı taktirde Fırat Aydınus’tan daha az süre sahada kalmış olacak.

Fırat Aydınus’un bu sezon Kadıköy’de yönettiği maçlar

25 Eylül 2016 | Fenerbahçe 2-1 Gaziantepspor (90)

30 Ekim 2016 | Fenerbahçe 5-0 Karabükspor (90)

19 Aralık 2016 | Fenerbahçe 3-0 Gençlerbirliği (90)

19 Şubat 2017 | Fenerbahçe 0-0 Kasımpaşa (90)

17 Mart 2017 | Fenerbahçe-Konyaspor (Yarın oynanacak.)

Konyaspor maçıyla birlikte toplamda 450 dakika.

Van Persie’nin bu sezon Kadıköy’de oynadığı maçlar:

28 Ağustos 2016 | Fenerbahçe 3-3 Kayserispor (14 dakika)

11 Eylül 2016 | Fenerbahçe 0-1 Bursaspor (45 dakika)

16 Ekim 2016 | Fenerbahçe 1-1 Alanyaspor (90 dakika)

30 Ekim 2016 | Fenerbahçe 5-0 Karabükspor (65 dakika)

20 Kasım 2016 | Fenerbahçe 2-0 Galatasaray (85 dakika)

03 Aralık 2016 | Fenerbahçe 0-0 Beşiktaş (90 dakika)

19 Aralık 2016 | Fenerbahçe 3-0 Gençlerbirliği (11 dakika)

15 Ocak 2017 | Fenerbahçe 2-2 Adanaspor (11 dakika)

22 Ocak 2017 | Fenerbahçe 1-0 Başakşehir (6 dakika)

05 Mart 2017 | Fenerbahçe 1-0 Osmanlıspor (18 dakika)

Toplamda 435 dakika. Konya maçında en az 16 dakika sahada kalması gerekiyor.