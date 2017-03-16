Galatasaray’a iki müjdeli haber

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sabah saatlerindeki antrenmanla sürdürdü. Ahmet Çalık ve Semih Kaya antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idman, takım halinde yapılan ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın devam eden bölümünde sekize üç pas ve top kapma, ardından topa sahip olma çalışması yapıldı. Ana bölümde ise taktik çalışmalar üzerinde duruldu. Ahmet Çalık ve Semih Kaya, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Eren Derdiyok, Aurelien Chedjou ve Hakan Balta, tedavisinin ardından günü düz koşuyla tamamladı. Tedavisi tamamlanan Nigel de Jong ise kondisyonerler eşliğinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 15.30'da özel bir uçakla Trabzon'a hareket ederek karşılaşma için bu kentte kampa girecek. İki takım Medical Park Arena’da cumartesi günü saat 19.00’da karşı karşıya gelecek.