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GALATASARAY
18 Mart 2017 19:00
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Galatasaray’a iki müjdeli haber daha!

Galatasaray'da Carole ve Podolski'den sonra Ahmet Çalık ve Semih Kaya'dan da müjdeli haber geldi.
18:2716 Mart 2017
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Galatasaray’a iki müjdeli haber daha!

Spor Toto Süper Lig’de 25. hafta karşılaşmasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray’da Semih Kaya ve Ahmet Çalık sevinci yaşanıyor. Bir süredir sakat olan ve takımla antrenmanlara çıkamayan bu iki ismin bugün yapılan antrenmanda yer alması teknik direktör Igor Tudor’u zorlu Trabzonspor maçı öncesi mutlu etti. Her iki oyuncunun da Trabzonspor maçında oynaması bekleniyor.

Öte yandan Galatasaray’da, Trabzonspor maçı hazırlıkları bugün yapılan idman ile devam etti. Eren Derdiyok, Aurelien Chedjou ve Hakan Balta’nın düz koşu yaptığı antrenmanda futbolcular sekize üç pas ve top kapma, ardından topa sahip olma çalışması yaptılar. Ana bölümde ise taktik çalışmalar üzerinde duruldu.

Tedavisi tamamlanan Nigel de Jong ise kondisyonerler eşliğinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

Galatasaray , Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın saat 11:30’da yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 15:30’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçakla Trabzon’a hareket ederek karşılaşma için bu kentte kampa girecek.

Etiketler
Ahmet Çalık galatasaray Semih Kaya
Son güncelleme: 18:31 | 16.03.2017
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