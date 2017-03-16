Galatasaray’ın yıldızları söz verdi

Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray'da futbolcular, kendi aralarında yaptıkları toplantıda, Trabzonspor'a yeni mabedindeki ilk yenilgisini tattırmaya ant içti.

Süper Lig'de milli ara öncesindeki Trabzon mücadelesinden zaferle ayrılmak isteyen Galatasaray’da oyuncular, ilk 2 şansını zora sokmak istemiyor. Ancak rakibin son haftaların en formda takımı Trabzon olduğunun farkında olan futbolcular, kaptan Selçuk İnan ve Wesley Sneijder önderliğinde kendi aralarında toplantı yaptı. Ligin ilk yarısında TT Arena'da yenildikleri rakiplerini, yeni mabetlerinde devirmek için adeta ant içtiler.

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Devre arasında açılan ve bugüne kadar Medical Park Arena'da yaptığı 3 maçta 5 gol atıp kalesini kapatan bordo-mavililer, bu süreçte 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan toplamayı başardı. Trabzonspor'a yeni evindeki ilk yenilgisini tattırarak açılışı yapmak isteyen futbolcular, kendi aralarında galibiyet sözü verdiler. Sarı- kırmızılı yıldızların olası bir galibiyet durumunda yönetimden herhangi bir prim beklentisi de bulunmuyor.