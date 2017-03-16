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Gecenin kahramanı Ryan Babel konuştu

Attığı 2 golle Olympiakos maçına damga vuran Ryan Babel mücadeleyi değerlendirdi.
23:1516 Mart 2017
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Gecenin kahramanı Ryan Babel konuştu

UEFA Avrupa Ligi’nde Olympiakos’u 4-1 yenerek çeyrek finale yükselen Beşiktaş’ta maçın kahramanlarından Ryan Babel, 2 gol attığı karşılaşmayı yorumladı.

Hollandalı yıldızın sözleri şöyle;

Gerçekten çok mutluyuz. Harika bir duygu bu! Kırmızı karttan sonra işimiz zorlaşmıştı! Devre arasında daha çok mücadele etmemiz gerektiğini söyledi. İkinci yarıda pozisyonlar geldi ve golleri atarak turu geçtik.

Avrupa Ligi’nde gol atmak çok güzel. Önemli olan takıma katkı yapmak. Eski takımım olan Ajax’la eşleşirsek benim için çok özel bir eşleşme olur.”

Etiketler
beşiktaş ryan babel uefa avrupa ligi
Son güncelleme: 23:27 | 16.03.2017
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