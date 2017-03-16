Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’den Eskişehirspor’a teşekkür

Göztepe taraftarlarına uygulanan deplasman yasağının kaldırılmasından dolayı Eskişehirspor yönetiminine ve taraftarına teşekkür eden Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, “Tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynanacak bir maç olacak. Bu maçın, klasikleşen Göztepe-Karşıyaka maçları gibi yıllarca hatırlanacak bir maç olmasını istiyoruz” dedi.

TFF 1. Lig'de Pazar günü deplasmanda oynayacakları Eskişehirspor maçının Türk futbolu için önemli olacağını ifade eden Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, konuk takım taraftarının Eskişehir’de oynanılacak maça alınmaması kararını da değerlendirdi. Girişimler sonucu Göztepe taraftarının da maça girebileceğini belirten Başkan Sepil, “Her iki takım da spor ve kültür şehrine sahip. Göztepe ve Eskişehirspor, geçmişte çok kez Süper Lig'de karşılaştı ama şimdi ikisi de istediği yerde değil. İki takım da sıkıntılar yaşıyor ama ben bu maça 3 puan maçı değil, iki büyük camianın maçı gözüyle bakıyorum. Taraftarımıza ayrılan biletler tükenirken diğer biletlerinde tükenmeye yakın olduğunu öğrendik. Tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynanacak bir maç olacak. Bu maçın, klasikleşen Göztepe-Karşıyaka maçları gibi yıllarca hatırlanacak bir maç olmasını istiyoruz” dedi.

“Tüm Türkiye'nin konuşacağız bir maç olsun”

Ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşma öncesi iki kulüp yöneticileri arasında dostluk rüzgarları estiğini kaydeden Başkan Sepil, “Maçı Eskişehirspor taraftarı ve Göztepe taraftarı yan yana izledi, en ufak bir sorun olmadı. Maç içerinde oyuncular arasında sorun olmadı. Son dakikalarda verilmediğine inanılan bir faulden dolayı birtakım sıkıntılar ortaya çıktı ve talihsiz bir maç oldu. Biz Eskişehirspor'un puanının silinmesini kesinlikle istemedik. Eskişehirspor oyuncularını sahadan çektikten sonra tekrar geri geldi. Bu sırada bana bir telefon geldi, ‘Biz çıkacağız, siz de çıkın lütfen’ dediler. ‘Eğer hakem çıkarsa biz de gerektiği gibi kalan 1,5 dakikayı oynarız’ dedik. Maalesef puan silme cezası aldılar. Eskişehirspor'un puanının silinmesi, Türk futboluna fayda sağlamaz” şeklinde konuştu.

Hafta sonu oynanacak maçın, Süper Lig'e çıkma çabası veren iki takımın mücadelesi olacağına işaret eden Sepil, “Bizim Eskişehirspor'a gösterdiğimiz önemi ve saygıyı onlar da bize gösteriyor. İki takımın TFF 1. Lig'de karşılaşması bir talihsizliktir. Bu maçı aslanlar gibi oynayalım, tüm Türkiye'nin konuşacağız bir maç olsun” temennilerinde bulundu.