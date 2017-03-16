Halis Özkahya 7 yıl sonra…

Spor Toto Süper Lig'de 18 Mart Cumartesi günü Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan karşılaşmada düdük çalacak olan Halis Özkahya, 7 yıllık bir aradan sonra iki takım arasında oynanacak olan zorlu müsabakada düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan musabakada düdük çalacak olan İstanbul Bölgesi hakemlerinden Halis Özkahya’nın 7 yıllık bir aranın ardından iki takımın arasında oynanacak maçta görevlendirildi. Halis Özkanya bugüne kadar Trabzonspor’un 23 maçında düdük çaldı. Söz konusu maçlarda ise bordo-mavililer 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Karadeniz ekibi, 23 maçta 59 sarı kart, 5’de kırmızı kart gördü. Özkahya bu sezon ise Trabzonspor’un Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup olduğu maçta düdük çaldı. Bordo-mavililerin, Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçın hakemi de Halis Özkahya idi…

Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi Halis Özkahya Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor-Galatasaray maçında Halis Özkahya düdük çalacak. İlgili Haberi Oku

Özkahya, Galatasaray’ın 33 maçında düdük çaldı. Sarı-kırmızılı takım bu maçlarda 18 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti. 75 sarı karta karşılık ise 3 kırmızı kart gördü. Halis Özkahya Galatasaray’ın Aytemiz Alanyaspor’u 5-1 yendiği maçı yönetirken, Çaykur Rizespor ile de 1-1 berabere kaldığı maçta düdük çaldı.

Özkahya, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan son maçı 7 Kasım 2010’da yönetti. Trabzon’da oynanan maçta bordo-mavililer 2-0’lık skorla sahadan galibiyetle ayrılmıştı.