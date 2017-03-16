Halis Özkahya 7 yıl sonra…

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan musabakada düdük çalacak olan İstanbul Bölgesi hakemlerinden Halis Özkahya’nın 7 yıllık bir aranın ardından iki takımın arasında oynanacak maçta görevlendirildi. Halis Özkanya bugüne kadar Trabzonspor’un 23 maçında düdük çaldı. Söz konusu maçlarda ise bordo-mavililer 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Karadeniz ekibi, 23 maçta 59 sarı kart, 5’de kırmızı kart gördü. Özkahya bu sezon ise Trabzonspor’un Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup olduğu maçta düdük çaldı. Bordo-mavililerin, Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçın hakemi de Halis Özkahya idi…
Özkahya, Galatasaray’ın 33 maçında düdük çaldı. Sarı-kırmızılı takım bu maçlarda 18 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti. 75 sarı karta karşılık ise 3 kırmızı kart gördü. Halis Özkahya Galatasaray’ın Aytemiz Alanyaspor’u 5-1 yendiği maçı yönetirken, Çaykur Rizespor ile de 1-1 berabere kaldığı maçta düdük çaldı.
Özkahya, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan son maçı 7 Kasım 2010’da yönetti. Trabzon’da oynanan maçta bordo-mavililer 2-0’lık skorla sahadan galibiyetle ayrılmıştı.