Igor Tudor Trabzonspor’u gözüne kestirdi

Son iki haftada aldığı 6 puanla moral bulan Galatasaray’da gözler Trabzonspor maçına çevrilmiş durumda. Lider Beşiktaş'ın kaybıyla birlikte zirve yarışında yeniden umutlanan sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Igor Tudor, Trabzonspor karşılaşmasını iple çekiyor. Bruma, De Jong ve Sneijder gibi yıldız isimlerin cumartesi günü forma giyebilecek olması nedeniyle başarılı çalıştırıcı takımının gücünü test edecek.
Sarı-kırmızılı yönetimle takımın son dönemlerde yakaladığı olumlu hava üzerine sohbet eden Hırvat hoca, yaptıkları çalışmaların meyvelerini Trabzon karşısında almak istediklerini söyledi. Gerçek Galatasaray'ı herkesin bu hafta göreceğini belirten Tudor, “Takımı daha iyi tanımaya başladım. Ve oyuncularımda benimfelsefemi benimsedi. rakibimiz karşısında gücümüzü gösterip, iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum” dedi.