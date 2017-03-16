Igor Tudor Trabzonspor’u gözüne kestirdi

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Trabzonspormaçı öncesi iddialı konuştu. İlk kez güçlü bir rakibe karşı kendilerini test edeceklerini belirten Hırvat çalıştırıcı, “Felsefemi aşıladım. Zorlu deplasmandan üç puan kazanıp, kendimizi kanıtlayacağız” dedi.

Son iki haftada aldığı 6 puanla moral bulan Galatasaray’da gözler Trabzonspor maçına çevrilmiş durumda. Lider Beşiktaş'ın kaybıyla birlikte zirve yarışında yeniden umutlanan sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Igor Tudor, Trabzonspor karşılaşmasını iple çekiyor. Bruma, De Jong ve Sneijder gibi yıldız isimlerin cumartesi günü forma giyebilecek olması nedeniyle başarılı çalıştırıcı takımının gücünü test edecek.

Galatasaray`ın yıldızları söz verdi Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray'da futbolcular, kendi aralarında yaptıkları toplantıda, Trabzonspor'a yeni mabedindeki ilk yenilgisini tattırmaya ant içti. İlgili Haberi Oku

Sarı-kırmızılı yönetimle takımın son dönemlerde yakaladığı olumlu hava üzerine sohbet eden Hırvat hoca, yaptıkları çalışmaların meyvelerini Trabzon karşısında almak istediklerini söyledi. Gerçek Galatasaray'ı herkesin bu hafta göreceğini belirten Tudor, “Takımı daha iyi tanımaya başladım. Ve oyuncularımda benimfelsefemi benimsedi. rakibimiz karşısında gücümüzü gösterip, iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum” dedi.