İngiliz devi Chelsea Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera’nın peşinde

İngiliz basını Galatasaray taraftarının sevgilisi olan Fernando Muslera'ya Chelsea'nin talip olduğunu yazdı.

Galatasaray taraftarının sevgilisi olan Muslera’ya dev talip çıktı. Yaz transfer döneminde Asmir Begovic’i Bournemouth’a 10 milyon euro karşılığında satmayı düşünen Chelsea teknik heyeti yerine Muslera’yı transfer etmek istiyor. Chelsea kaleci antrenörü Christophe Lollichon’ın Muslera’yı önerdiği iddia edilirken Galatasaray’ın Muslera için en az 15 milyon euro bonservis bedeli isteyeceği yazıldı.

Galatasaray taraftarı Selçuk`u değil Muslera`yı istiyor! Sosyal medyada görüşlerini dile getiren Galatasaray taraftarı, başarısının yanı sıra takımın hakkını her yerde savunan Fernando Muslera'nın kaptan olmasını istiyor. İlgili Haberi Oku

Muslera’ya daha önce Manchester United’ta talip olmuştu. İngiliz basını Muslera’nın Courtois’ten formayı alabileceğini yazdı. Chelsea’nin diğer kaleci adaylarında; PSG’nin Osasuna’ya kiraladığI tecrübeli İtalyan kaleci Sirigu, Celtic’in tecrübeli kalecisi Craig Gordon ve Milan’ın eski kalecilerinden Diego Lopez’in isimleri geçiyor.